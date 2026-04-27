Boeing представил самый большой и мощный двухдвигательный грузовой самолет в мире (фото)

Boeing 777-8 Freighter должен превзойти своих предшественников по дальности полета и экономичности.

Boeing отметил важную производственную веху: первый экземпляр нового грузового самолета 777-8F вывезли из ангара на производственной площадке компании в Эверетте. Об этом Boeing сообщил на своей странице.

Boeing приступил к строительству самолета 777-8F летом прошлого года.

После завершения сборки основное внимание американских инженеров сосредоточено на подготовке к первому полету. Этот этап является чрезвычайно важным: именно он позволяет убедиться, что все системы работают должным образом до начала летных испытаний.

Модель 777-8F является новейшим грузовым самолетом следующего поколения, который должен превзойти своих предшественников по дальности полета и экономичности.

Его появление знаменует новый этап в программе семейства Boeing 777X, развитие которой сопровождалось задержками с сертификацией, испытаниями и поставками.

Новый самолет имеет очень большие габариты - длину около 70,9 м и размах крыльев до 71,8 м, что делает его самым большим в своем классе.

Boeing будет оснащен двигателями GE9X, композитными крыльями и уникальными складными законцовками крыльев. Современные технологии были частично заимствованы у 787 Dreamliner.

На борту самолета можно будет разместить около 45 паллет, из них 31 - на главной палубе и еще 13 - на нижней.

Общая полезная грузоподъемность 777-8F составит 118 тонн, а дальность полета - около 8160 км. Таким образом, максимальную грузоподъемность самолета можно сравнить с грузоподъемностью четырехдвигательного Boeing 747-400F.

Увеличение грузоподъемности и дальности по сравнению с предыдущими моделями позволит авиакомпаниям выполнять больше дальнемагистральных рейсов с меньшим количеством технических посадок.

Транспортная авиация: Китай бросает вызов Западу

Ранее УНИАН писал, что в провинции Шэньси состоялся первый успешный полет китайского беспилотного грузового самолета HH-200, что стало значительным шагом в развитии беспилотных авиаперевозок грузов.

Предполагается, что HH-200 будет осуществлять полеты, в частности, на приграничных и прибрежных маршрутах, а также на межостровных маршрутах в Юго-Восточной Азии.

HH-200 является лишь частью более широких усилий КНР по укреплению позиций в сфере беспилотной авиации. Ранее Китай также протестировал один из самых тяжелых беспилотных транспортных самолетов в мире с массой около семи тонн.

