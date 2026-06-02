Россию оставили без 'Терминатора': боевую машину переименовали 'в честь' деда Путина

Боевая машина поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" так и не стала массовым явлением на поле боя.

Российский "Уралвагонзавод" сообщил, что переименовал боевую машину поддержки танков "Терминатор", дав ей новое название – "Спиридон". Соответствующее заявление было опубликовано в Telegram-канале государственнойкорпорации.

Как говорится в сообщении, БМПТ переименовали "по просьбе работников "Уралвагонзавода" и экипажей боевых машин".

"Почему именно "Спиридон"? Это редкое, но уважаемое в России имя. Его носили люди, которые отличались настоящей силой духа", – отметили в госкорпорации.

Видео дня

Российские СМИ обратили внимание на то, что именно такое имя носил дед президента РФ Владимира Путина.

По данным из открытых источников, деда президента РФ по отцовской линии звали Спиридон Иванович Путин. Он участвовал в Первой мировой войне и был известным поваром – в частности, готовил для высшего партийного руководства СССР.

История с переименованием БМПТ давно превратилась в "многосерийную драму". "Уралвагонзавод" долгое время рассматривал около двух тысяч вариантов названий для БМПТ "Терминатор". Среди них были "Добрыня", "Богатырь", "Дмитрий Донской" и "Уралец".

Сама инициатива возникла из-за того, что россияне якобы хотели избавиться от параллелей с популярной американской кинофраншизой.

В то же время существует альтернативное объяснение. Дело в том, что эта бронемашина практически не имела успеха на рынке – проект фактически провалился как экспортный товар.

Машина сталкивалась с критикой ее концепции и неоднократно уничтожалась украинскими военными. Возможно, из-за переименования РФ просто хотела избавиться от плохой репутации "Терминатора".

БМПТ "Терминатор" – справка

"Терминатор" – семейство российских боевых машин поддержки танков. Они имеют разное оснащение и разный состав экипажей.

БМПТ "Терминатор" (первая версия) была создана на базе шасси танка Т-90 и имеет экипаж из пяти человек. БМПТ-72 "Терминатор-2" была создана на базе шасси танка Т-72. Экипаж сокращен до трех человек.

Машины предназначены для действий в составе танковых формирований. Они могут поражать живую силу, танки, БМП, доты, дзоты и другие высокозащищенные цели. Основа вооружения "Терминаторов" – две автоматические 30-мм пушки 2А42.

БМПТ "Терминатор" так и не стала массовым явлением на поле боя. По мнению самих россиян, она не имеет никаких преимуществ по сравнению с основными боевыми танками, которые эксплуатирует РФ.

"Терминаторы" – другие новости

Несмотря на непопулярность БМПТ, новые боевые машины продолжают поставляться в армию России. О передаче одной из последних партий сообщалось осенью прошлого года.

На машинах образца 2025 года увеличено количество динамической защиты, установлена дополнительная защита бортов. БМПТ, как и танки Т-90М и Т-72Б3М, сходят с конвейера уже с установленными противодроновыми решетками и системами радиоэлектронной борьбы.

Напомним, в этом году стало известно, что КНР "скопировала" российский БМПТ и даже исправила его главный недостаток – тряску пушек во время стрельбы.

Вас также могут заинтересовать новости: