РФ построила один из самых мощных боевых кораблей в мире, но использовать его в бою не может

В августе 2025 года, после почти трех десятилетий простоя, российский атомный линейный крейсер класса "Киров" "Адмирал Нахимов" вышел в Белое море, начав испытания перед запланированным возвращением в строй в 2026 году. Как пишет 19fortyfive, на бумаге модернизированный "Нахимов" может быть одним из самых тяжело вооруженных надводных боевых кораблей на планете, но в действительности этот проект может оказаться пустой тратой средств, поскольку Россия не сможет использовать его в бою.

Для чего были построены крейсеры класса "Киров"

Крейсеры класса "Киров" были построены в 1970-х годах для противодействия американским авианосным ударным группам. В период с 1970-х по 1980-е годы было построено всего четыре таких корабля. Сегодня в строю находятся только два из них – "Пётр Великий" и недавно модернизированный "Адмирал Нахимов".

Масштабная модернизация "Адмирала Нахимова" фактически представляла собой перестройку корпуса времен холодной войны. По сообщениям, корабль теперь несет от 174 до 176 пусковых установок, что значительно больше, чем даже у современных американских эсминцев или крейсеров, а полная боевая комплектация может стоить до 500 миллионов долларов.

Новые пусковые установки предназначены для запуска смешанного современного российского вооружения, включая крылатые ракеты "Калибр" наземного базирования, сверхзвуковые противокорабельные ракеты "Оникс" и гиперзвуковые ракеты "Циркон".

"Результатом модернизации стал корабль с ракетным потенциалом, который, несмотря на свой возраст, конкурирует или превосходит многие современные западные надводные боевые корабли", - отмечается в статье.

Почему Россия не может от него отказаться

Москва просто не может позволить себе потерять такое ценное судно и не может быстро построить новые корабли в больших масштабах.

Другая причина, по которой Россия не может отказаться от этого корабля, связана с его ракетами. Модернизированный "Нахимов" фактически функционирует как плавучий арсенал и выполняет роль, сравнимую с американскими подводными лодками с управляемыми ракетами, концентрируя огневую мощь на одной платформе.

И, наконец, есть стратегический сигнальный элемент: возвращение корабля является частью амбиций России по восстановлению своего военно-морского потенциала в открытом море и проецированию силы за пределы региональных вод.

Крейсеры класса "Киров" могут оказаться непригодными для использования

Несмотря на всю свою огневую мощь, "Адмирал Нахимов" сталкивается с проблемой: он настолько ценен, что его использование рискованно. Только модернизация корабля, по оценкам, обошлась в около 5 миллиардов долларов, без учета полной ракетной нагрузки, которая может исчисляться сотнями миллионов. Потеря такой платформы или ее повреждение в бою станет не просто неудачей, а серьезной стратегической и политической проблемой, с которой России будет трудно справиться.

При этом даже крупные надводные боевые корабли могут быть уязвимыми для атак беспилоников когда они находятся на открытом пространстве. А корабль размером с "Нахимов" – водоизмещением около 28 000 тонн и одним из крупнейших ракетных арсеналов в истории – был бы еще более привлекательной целью для украинских дронов.

Эта уязвимость усугубляется еще одним ограничением: флот, для работы в котором он был разработан, еще не полностью сформирован. Единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов" уже много лет не используется из-за неоднократных аварий и задержек, лишая флот надежного воздушного прикрытия. В то же время строительство новых крупных надводных боевых кораблей задерживается из-за производственных узких мест, вызванных промышленными проблемами и сбоями в цепочке поставок.

