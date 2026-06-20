В РФ есть ракета, способная сбивать спутники: эксперт оценил, на что реально способен противник

Демонстрация угроз со стороны РФ в космическом пространстве оказывает соответствующий психологический эффект, отмечают в Defense Express.

Россия может использовать свои новые военные спутники не только для разведки, но и как инструмент давления на Украину и страны Запада. Речь идет о четырех космических аппаратах серии "Космос", которые могли изменить орбиту таким образом, чтобы приблизиться к украинскому разведывательному спутнику ICEYE-X36. Об этом в своем анализе пишет эксперт военного портала Defense Express Иван Киричевский.

По его словам, в апреле 2026 года Минобороны РФ запустило четыре космических аппарата серии "Космос", назначение которых тогда не раскрывалось. В конце мая 2026 года стало известно, что они скорректировали своё положение так, чтобы оно совпадало с орбитой коммерческого спутника радиолокационной разведки ICEYE-X36.

Как пишет эксперт со ссылкой на материал авторитетного британского аналитического центра RUSI, именно этот ICEYE-X36 может быть тем самым "Народным спутником" для Украины, который был приобретен в 2022 году и обеспечивает значительную часть разведывательных данных для ВСУ.

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Киричевский привел три дальнейших вероятных варианта действий со стороны россиян, описанных аналитиками RUSI. Первый из них – оккупанты пытаются перейти к запугиванию с целью заставить спутник ICEYE изменить орбиту, чтобы затруднить сбор разведывательных данных для Украины.

"Или же просто создать пространство для очередного начертания "красных линий" для Запада с тем, чтобы ограничить соответствующие сегменты поддержки для нашей страны", – отметил эксперт Defense Express.

Второй возможный вариант, по его словам, заключается в том, что российские спутники могут быть оснащены оборудованием для воздействия на работу других космических аппаратов. Речь идет не только о сборе информации, но и о возможности создания помех для передачи данных между спутником и наземными станциями.

В таком случае угроза касалась бы не только Украины. Поскольку спутниковые данные ICEYE интегрированы в более широкие системы разведки партнеров Киева, это могло бы создать риски и для стран НАТО, пишет автор.

Третьим и наиболее рискованным вариантом эксперт называет возможность так называемой "кинетической интерференции", чтобы протаранить и сбить с орбиты упомянутый ICEYE-X36.

"И заодно создать прецедент для угроз странам Запада, что, мол, вот так выглядит новая "красная линия" – будем сбивать и другие спутники, так или иначе вовлеченные в инфраструктуру противодействия РФ", – написал автор.

Ракета А-235 "Нудоль"

Со ссылкой на Defense Express он добавил, что РФ ещё с 2022 года угрожает Западу, что в случае необходимости начнёт сбивать спутники. При этом Киричевский напомнил, что у россиян для реализации таких угроз теоретически есть даже соответствующий образец вооружения – А-235 "Нудоль", который создавался для усиления ПРО Москвы, а в 2021 году во время испытаний эта российская система смогла поразить списанный советский спутник серии "Космос", продемонстрировав возможность проведения таких операций.

Впрочем, как отметил эксперт, несмотря на громкие заявления и демонстративные действия, главной проблемой России остается значительное отставание от США и других развитых стран в возможностях спутниковой разведки.

По словам Киричевского, если сравнить спутниковые группировки РФ и стран Запада, становится очевидно: даже агрессивные действия россиян в космосе не меняют того факта, что возможности Запада в сфере космической разведки остаются значительно большими.

Россия сблизила свои военные спутники со спутником ICEYE

Как сообщал ранее УНИАН со ссылкой на отчет Rusi, Россия подозрительно сблизила военные спутники со спутником ICEYE, который помогает ВСУ. Отмечалось, что этот спутник обеспечивает украинских военных радиолокационной разведкой, позволяя получать изображения поверхности Земли независимо от погоды или времени суток.

Эксперты отмечают, что подобный маневр требует значительных затрат топлива, поэтому вряд ли является случайным. По мнению экспертов, наиболее вероятной целью России является попытка помешать работе спутника или продемонстрировать уязвимость космических систем, поддерживающих Украину.

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