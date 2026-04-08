Турция ведет переговоры с Италией о совместном производстве SAMP/T, но Франция против

В 2018 году Турция уже заключила соглашение с Eurosam, но Франция выступила против.

После того как несколько иранских ракет были перехвачены над Турцией, страна опасается, что ее зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 не хватит для защиты. Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, Анкара уже начала переговоры с Италией о закупке и совместном производстве систем ПВО.

Отмечается, что речь идет прежде всего о франко-итальянском ЗРК SAMP/T. Он должен стать частью турецкой многослойной противоракетной защитной системы "Стальной купол" (Steel Dome).

В агентстве напомнили, что в 2018 году Турция подписала соглашение с компанией Eurosam, которая производит SAMP/T. Тем не менее, все закончилось неудачно из-за отказа со стороны Франции, которая возражала против соглашения. По словам источников, теперь же турецкие чиновники уверены, что сейчас французы могут быть не против такого соглашения.

В Defense Express считают, что Турция может рассчитывать на потребность европейских стран в наращивании объемов производства систем ПВО и ракет к ним. Это усугубляется ухудшением отношений с США, чьи системы Patriot перестают быть надежным решением.

В издании добавили, что турецкая промышленность будет готова обеспечить как дополнительные производственные мощности, так и не будет налагать дополнительных ограничений на продажу вооружения. При этом дополнительный заказ поможет поддержать более крупные объемы производства.

Также в издании подчеркнули, что Турция, вероятно, хочет локализовать SAMP/T и получить доступ к новым технологиям, которые затем можно будет использовать для развития уже турецких ЗРК. Именно поэтому Франция может снова выступить против такого соглашения.

Эрдоган попросил Путина забрать обратно ЗРК С-400

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники писало, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган просил российского диктатора Владимира Путина забрать обратно системы противовоздушной обороны С-400, которые были куплены Анкарой у Москвы почти десять лет назад.

Эрдоган поднял вопрос о возврате С-400 России во время встречи с Путиным в Туркменистане. Причиной стало то, что США требуют, чтобы Турция больше не хранила российские системы ПВО, если Анкара хочет вернуться к программе производства и закупки истребителей F-35.

