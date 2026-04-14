Зеленский показал 56 видов украинского оружия, появившегося во время войны

В обращении по случаю Дня оружейника президент Украины Владимир Зеленский показал 56 видов украинского оружия, появившегося в условиях войны и уже доказавшего свою эффективность.

Как сообщает Офис президента в своем Telegram-канале, среди них – 31 дрон: дальнобойные дроны, FPV, бомбардировщики, разведчики, ударные камикадзе и перехватчики, 7 ракет, 4 средства радиоэлектронной борьбы, 6 наземных роботизированных комплексов, одна ПВО-турель, 3 беспилотных морских комплекса и 4 специализированных бронеавтомобиля.

Дальнобойное украинское ракетное оружие

Речь идет, в частности, о дальнобойной крылатой ракете наземного базирования "Фламинго", серийное производство которой стартовало в 2025 году. Она способна поражать цели на расстоянии до 3 тысяч километров и нести боевую часть весом более тонны.

Также это крылатая ракета-дрон "Рута", которая предназначена для ударных и разведывательных задач и имеет дальность полета до 300 км. Ее начали поставлять украинским защитникам в 2024 году.

Реактивный ракетодрон "Пекло" – обладает большой скоростью и высокой маневренностью; дальность его полета – до 700 км, а боевая часть – от 23 кг.

Противокорабельная крылатая ракета Р-360 "Нептун" – предназначена для уничтожения надводных целей и наземных объектов. Дальность ее поражения – до 300 км, боевая часть – 150 кг.

Дальнобойная ракета-дрон "Паляниця", оснащенная турбореактивным двигателем и впервые успешно примененная в августе 2024 года.

Реактивная система залпового огня "Вильха" с корректируемым боеприпасом калибра 300 миллиметров.

Дальнобойные украинские дроны

В этой категории речь идет, в частности, о дальнобойном ударном дроне-камикадзе "Сичень", который начали применять в 2023 году. Дальность его полета – до 1400 км, а боевая часть – до 40 кг.

Дальнобойный ударный дрон-камикадзе "Лютий", принятый на вооружение в 2024 году. Он имеет дальность полета до 2000 км, боевая часть – 50–75 кг.

Дальнобойный дрон "Морок", который украинские воины начали применять в 2023 году. Он может нести 30 кг на расстояние до 800 км.

Крылатая ракета-дрон "Барс", разработанная в 2024 году. Она предназначена для поражения целей на расстоянии до 700-800 км. Это серийное массовое изделие, оснащенное малогабаритным турбореактивным двигателем.

Реактивный дрон-камикадзе "Обрий", который начали использовать в 2023 году. Его дальность составляет 800 км, а боевая часть – 10 кг.

А также дальнобойный ударный дрон-камикадзе FP-1, имеющий дальность полета до 1600 км и несущий боевую часть до 120 кг. Его начали применять в 2025 году.

Украинские наземные роботизированные комплексы

Речь идет о RATEL Н, который перевозит грузы и боеприпасы на позиции, эвакуирует раненых и устанавливает дополнительные технические средства.

"Термит" – многофункциональный НРК, разработанный для нужд логистики, эвакуации раненых, минирования и огневой поддержки.

"Ардал", предназначенный для выполнения логистических задач, эвакуации раненых, разведки и доставки боеприпасов.

Беспилотный наземный аппарат "Рысь", используемый для перевозки грузов, медицинской эвакуации, применения дистанционно управляемого вооружения.

Бронированная роботизированная платформа нового поколения "Змей", разработанная для транспортировки грузов, эвакуации техники и поддержки подразделений в зоне боевых действий.

Тяжелый беспилотный наземный комплекс Protector для обеспечения безопасности военнослужащих при выполнении логистических и боевых задач в условиях любой местности и в любое время года.

Кроме того, это "Воля-Е", предназначенная для огневой поддержки подразделений, разведки и выполнения задач в зонах повышенного риска без привлечения личного состава.

Украинские морские дроны

Это, в частности, многоцелевой надводный дрон-камикадзе Sea Baby, разработанный Службой безопасности Украины для атак на российские корабли и другие объекты в Черном море.

Многоцелевой ударный морской беспилотник Magura V5, разработанный для Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Magura V5 стал первым в мире беспилотником, потопившим военный корабль.

Морской беспилотный боевой комплекс Sargan-3000. Это многоцелевая платформа, прошедшая испытания и поступившая на вооружение Военно-морских сил Украины. Эти беспилотные катера отличаются высокой маневренностью и способны выполнять ударные задачи.

Впервые в истории войны позицию врага захватили исключительно НПК и дронами

Как сообщал УНИАН, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что впервые в истории российско-украинской войны вражеская позиция была взята исключительно беспилотными платформами. Были задействованы наземные роботизированные комплексы и дроны.

Он отметил, что разработки "Ратель", "Термит", "Ардал", "Рысь", "Змей", "Протектор", "Воля", а также другие украинские БРК всего за три месяца выполнили на фронте более 22 тысяч миссий.

