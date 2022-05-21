Украина запросила у партнеров соответствующее вооружение для этого.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство рассматривает разные варианты разблокировки своих портов. Один из них — военный, и для этого уже запросили необходимое вооружение.

Соответствующее заявление глава страны сделал на пресс-конференции в субботу, 21 мая.

"22 млн тонн сегодня заблокировано, а россияне еще постоянно воруют и куда-то его вывозят... Надо разблокировать эти пути, потому что в мире будет кризис. Разблокировать можно разными путями. Один из путей — военный. Поэтому мы с такими запросами относительно соответствующего оружия обращаемся к партнерам", — сообщил Зеленский.

Война в Украине и угроза голода

В начале апреля Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН подсчитала, что мировые цены на еду обновили исторический максимум. Такую динамику связали с потрясениями на рынках из-за войны в Украине.

Цены на продовольствие в мире в марте выросли на 33,6% в годовом выражении.

По состоянию на 4 мая 2022 года россияне вывезли с оккупированной территории Украины четверть запасов зерна.

8 мая министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце заявила о том, что миру может грозить сильнейший голод со времен Второй мировой.

12 мая 2022 года в МИД предупредили страны-потребители, что Россия торгует украденным зерном из Украины.

По состоянию на 13 мая РФ продолжает грубо нарушать нормы международного права, используя морское и воздушное пространства для обстрелов территории Украины и торговых судов третьих государств с помощью самолетов и кораблей вооруженных сил. В украинских портах Черного и Азовского морей находятся 85 иностранных судов, заблокированных из-за российской агрессии.

По данным CNN, США и Европа работают над планами по вывозу зерна из Украины. Канада тоже готова помочь в этом процессе.

Тем временем Россия согласна разблокировать порты в обмен на снятие санкций с экспорта продукции РФ.

Недавно Украина присоединилась к подписанию Дорожной карты по продовольственной безопасности и наладила два сухопутных маршрута для транспортировки продукции.

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