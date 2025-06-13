В Украине цены на огурцы летят в пропасть: сколько теперь стоит овощ

Отмечается, что отпускные цены на огурец уже в среднем на 17% ниже, чем годом ранее.

В Украине продолжают стремительно дешеветь тепличные огурцы. Очередное снижение цен объясняется увеличением предложения овоща из летних теплиц.

Аналитики проекта EastFruit отметили, что к концу текущей недели огурец продают в диапазоне 25-48грн/кг ($0,60-1,16/кг), что в среднем 15% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

По словам производителей, главной причиной падения цен стал рост предложение огурца из летних теплиц, расположенных в южном регионе, который поступает в продажу в среднем по 18 грн/кг ($0,43/кг).

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Стоит отметить, что на сегодняшний день отпускные цены на огурец в Украине уже в среднем на 17% ниже, чем годом ранее. При этом не исключено дальнейшее снижение цен на овощ, потому что предложение будет увеличиваться в дальнейшем, а темпы сбыта снижаются.

Цены на огурцы в супермаркетах Украины

В Сильпо цены на овощ стартуют от 57,70 грн/кг.

В АТБ огурцы продают по 49,89 грн/кг.

При этом в Varus овощ продают по 49,90 грн/кг, но это цена со скидкой.

Цены на продукты в Украине - последние новости

В Укриане продолжают стремительно снижаться цены на капусту нового урожая. Кроме того, дороже, чем неделей ранее, продавался прошлогодний картофель.

Также украинские фермеры увеличили предложение свеклы нового урожая, но цены на "старые" овощи рекордно высокие.

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