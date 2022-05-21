Россия должна снять блокаду, чтобы осуществлялся полный и свободный экспорт.

Украина наладила два альтернативных сухопутных маршрута для осуществления экспорта продовольствия и спасения Африки и других регионов от голода.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Россия подвергает миллионы людей риску голода, блокируя наши порты. Вместе с партнерами Украина наладила два альтернативных наземных маршрута для доставки продовольственного экспорта и спасения Африки и других регионов от голода. Россия должна снять блокаду, чтобы разрешить полный и свободный экспорт", - написал он.

Кризис экспорта из Украины и угроза голода

Как сообщал УНИАН, по данным Украинской зерновой ассоциации, Украина является одним из крупнейших в мире экспортеров зерна, однако российское вторжение снизило объем экспорта в шесть раз.

По данным премьер-министра Дениса Шмыгаля, ежедневно Украина теряет по 170 млн долларов из-за заблокированных портов, а ее экспортные возможности упали более чем на половину.

Украине в апреле удалось экспортировать 1 млн 90 тыс. тонн зерна, тогда как в марте этот показатель составлял лишь около 200 тыс. тонн. До войны аграрии экспортировали около 5 млн тонн в месяц.

Продукцию невозможно вывезти из-за того, что российские военные корабли в Черном море блокируют прохождение торговых судов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что блокирование экспорта украинской аграрной продукции привело к росту цен на продовольствие в мире и может наступить голод во многих странах.

По словам генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, война в Украине может обречь значительную часть человечества на голод и бедность, невиданные ранее десятилетиями.

В мае стало известно, что Европейская Комиссия запускает комплекс мер "Пути солидарности", чтобы помочь Украине экспортировать сельскохозяйственные товары.

Банк Англии прогнозирует, что война в Украине может спровоцировать "апокалиптический" рост мировых цен на продовольствие.

На Банковой назвали путь для снижения цен на продовольствие в мире - чем раньше Украина победит в войне против России, чем быстрее снизятся цены.

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