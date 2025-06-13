На Ореховском направлении россияне стремятся захватить Каменское - и тогда им откроется прямой путь на Запорожье.

На Новопавловском, Гуляйпольском и Ореховском направлениях сейчас продолжаются ожесточенные боевые действия, сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в эфире Общественного.

"Противник подготовил определенное количество сил для того, чтобы активизировать свою штурмовую деятельность на южных направлениях, в частности на Новопавловском, Гуляйпольском и Ореховском. На каждом из этих направлений сейчас продолжаются ожесточенные боевые действия. На Новопавловском за минувшие сутки зафиксировано 36 боевых столкновений, а за позапрошлые был "рекорд" - почти 50 штурмов, которые враг проводил на населенные пункты Новополь, Зеленое Поле, Вольное Поле, Богатырь, Комар, Шевченко", - отметил Волошин.

На этом направлении, добавил он, враг не только довольно активно проводит свои штурмовые действия, но и наносит значительные удары и авиацией, и дронами, осуществляет артиллерийские обстрелы. В то же время россияне несут здесь огромные потери - от 150 до 200 человек за одни сутки. Поэтому, чтобы восстановить эти потери, они постоянно подтягивают силы и средства, которые находятся в учебных центрах на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей, а также в Крыму.

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Танки, бронемашины враг здесь применяет в единичных случаях, говорит спикер, потому что местность степная, и Силы обороны Украины могут обнаружить эту технику еще на дальних подступах.

"Враг продолжает проводить штурмовые действия малыми группами пехоты, но перед тем он наносит по нашим позициям массированный авиационный удар, артиллерийские обстрелы, удары дронами. Также применяет средства РЭБ для того, чтобы мы не могли воспользоваться подобным вооружением. Во время прикрытия РЭБом противник использует дроны на оптоволокне, которыми пытается отрезать наши тылы, не дать нам подтянуть пополнение. А штурмовая группа в это время, когда нанесен удар, пытается зайти на ту или иную позицию и закрепиться на ней", - рассказал Волошин о тактике россиян.

По его информации, возле Зеленого Поля противник проводит штурмовые действия очень высокой интенсивности.

"Численность боевых столкновений за день - до полусотни. Это везде идет война. Ведь каждый штурм длится 40-50 мин и на сравнительно небольшом участке линии боевого соприкосновения до полусотни таких штурмов... Там до административной границы (с Днепропетровской областью) остается каких-то 1,5 десятка километров. Но враг пытается захватить несколько наших населенных пунктов, в частности Зеленое Поле, Вольное поле, Новополье. И дальше идти к административной границе Днепропетровщины", - отметил Волошин.

Также, по его словам, противник постоянно держит в напряжении наших защитников на Ореховском направлении.

"Он пытается прорвать здесь полосу нашей обороны. По данным нашей разведки, противник уже перебрасывает личный состав новых штурмовых групп для того, чтобы продолжить свои штурмовые действия, пытаясь захватить Малую Токмачку и Каменское, которое расположено на берегу бывшего Каховского водохранилища. Если захватить Каменское, то это открывается прямой путь на Запорожье. А если Малая Токмачка попадет под контроль врага, оттуда он сможет влиять на логистические пути, которые идут к Орехову. Фактически он сможет отрезать наш Орехов", - рассказал Волошин.

На Херсонском направлении, отметил он, россияне продолжают попытки форсировать Днепровские проливы небольшими группами пехоты и захватить плацдарм на островах, которые в Днепровской дельте. Кроме того, враг пытается подойти к Антоновским мостам, что даст ему возможность выйти к руслу большого Днепра и дальше форсировать реку. Возле Ивановки, Казацкого он ищет место более слабой обороны.

Россияне приблизились к Днепропетровщине

Как сообщал УНИАН, вчера Волошин сообщил, что на юге Донецкой области до административной границы Днепропетровской области россиянами еще остается примерно десять километров

Ранее военный обозреватель Богдан Мирошников сказал, что армия РФ преобладает на административной границе с Днепропетровской областью. По его словам, россияне своими КАБами разрушают укрепления ВСУ. Как отметил Мирошников, контроль над направлением нестабилен с обеих сторон, противник уже неоднократно приближался к админгранице региона. Он отметил, что враг имеет возможность добегать до границы областей и даже забегать за нее, и это уже происходило.

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