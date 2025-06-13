Ближайшие люди к этой точке находятся в космосе.

В последнее время в соцсетях завирусились видео, в которых фигурирует точка Немо. Сегодня подробнее рассмотрим, где она находится, почему так называется и что делает ее такой особенной.

Где находится точка Немо

Точка Немо - это самая отдаленная от суши точка, расположена в Тихом океане. Ближайший к ней остров - маленький необитаемый атолл Дюси - находится в 2688 километрах. При этом ближайшим населенным местом является Остров Пасхи, примерно на таком же расстоянии.

В то же время ближайшие люди к этой точке находятся не на Земле. Регулярно над этой областью пролетает Международная космическая станция. В этот момент ближайшие люди от точки Немо на расстоянии 400 км, правда, не горизонтально, а - вертикально.

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Еще один важный аспект, который нужно упомянуть, говоря про такой объект как точка Немо - глубина. Она, по разным оценкам, составляет от 3 до 4 км.

Саму точку вычислил в 1992 году инженер-исследователь Хрвойе Лукатела с помощью компьютерного моделирования. Идея названия также принадлежит ему и связана с героем книг Жюля Верна - капитаном Немо.

Точка Немо - интересные факты

В этой точке находится зона мощных океанских течений, из-за чего тут практически нет какой-либо фауны. Фиксировали только ряд бактерий.

Из-за течений в этом районе также замечали огромное мусорное пятно - скопление пластика, который из-за деятельности человека попал в океан. Его площадь составляет около полутора миллионов квадратных километров. Предположительно оно включает в себя где-то сто тысяч тонн отходов.

Однако это не единственный мусор, который попадает в эту часть океана. Это еще и большое "космическое кладбище". Область в районе точки Немо используется людьми для затопления старых космических аппаратов, ведь там они не навредят при падении ничему живому.

Другой интересный факт годами скрывала точка Немо под водой. В 1997 году ученые из Национального управления океанических и атмосферных исследований США внезапно зафиксировали странные и ультранизкочастотные звуки. Эти звуки, которые считаются одними из самых громких из записанных под водой, шли из этой таинственной области - они прошли расстояние в 4800 километров.

Океанограф Крис Фокс из американского управления и его коллеги были шокированы этими звуками. Кто-то предполагал, что это гигантское и неизвестное морское животное, тогда как другие спорили - живые существа такие звуки не издают.

Разгадка пришла спустя годы. Оказалось, что звуки совпадали со временем, когда в Антарктиде происходили ледотрясения. В этот момент рождаются огромные айсберги - лед трескается и разрушается.

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