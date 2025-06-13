Среди минусов - изменение фокуса внимания Запада с Украины на Израиль, отметил Александр Мусиенко.

В начале боевых действий между Ираном и Израилем для Украины есть как преимущества, так и недостатки. Такое мнение в эфире "24 Канала" озвучил военный эксперт, военнослужащий Александр Мусиенко.

Среди недостатков эксперт в частности отметил рост цен на нефть, что положительно повлияет на экономические возможности РФ.

"Но плюсов, возможно, даже больше... Среди вероятно ликвидированных - сейчас информация расходится, кто-то говорит, что Али Шамхани находится в больнице, а кто-то говорит, что он ликвидирован. Это для нас положительная новость. Ведь это высшее должностное лицо в Иране, которое отвечало за военно-техническое сотрудничество с РФ. И именно он в свое время встречался и с Шойгу и с Патрушевым и другими представителями России. На нем было завязано много процессов, связанных с поставками оружия в Россию. И восстановить быстро контакты и доверенное лицо будет трудно", - отметил Мусиенко.

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Также эксперт отметил, что обострение боевых действий заставит Иран больше фокусироваться на своих проблемах и меньше думать о России. В то же время он отметил, что среди недостатков также будет изменение внимания западных союзников с Украины на Израиль.

"Информационные тренды формируют и восприятие общества, и политиков. А это означает, что следствием может быть передача некоторых типов вооружения и систем ПВО, систем антидроновой защиты в большем количестве в Израиль, а не в Украину", - отметил Мусиенко.

Конфликт между Ираном и Израилем: что известно

Как сообщал УНИАН, в ночь на 13 июня Иран нанес удары по ряду объектов Ирана. В частности под удар попали члены высшего военного руководства Ирана. Среди ликвидированных, в частности, генерал-майор Хосейн Салами, который руководил всеми военными подразделениями страны.

Удар Израиля по Ирану прокомментировал и Дональд Трамп. Он отметил, что некоторые иранские радикалы позволяли себе "смело говорить", но они якобы не знали того, что уже "вот-вот произойдет". И теперь они, по его словам, мертвы.

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