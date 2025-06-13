Иран может приостановить поставки вооружений в Россию, но рост цен на нефть - это минус для Украины.

Вряд ли Россия будет оказывать военную помощь Ирану, но если ситуация на Ближнем Востоке перерастет в настоящую войну, то это будет не очень хорошо для Украины. Об этом военный обозреватель Денис Попович сказал в эфире телеканала "Суспільне".

В частности, у него спросили, повлияет ли атака Израиля на Иран на войну России против Украины, и будет ли отвлекать внимание мирового сообщества от Украины.

"Уже отвлекает. Мы это видим... Мы сейчас видим, что Дональд Трамп все это приписывает себе, - что типа он предупреждал и все погибнут, если срочно эта ядерная сделка не будет заключена, из-за которой все и началось", - сказал Попович.

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Он отмечает, что Белый дом сейчас "осуществляет" медийное наступление из-за атаки Израиля, но, по его мнению, это нападение стало провалом действующей американской администрации, поскольку Трамп обязывался заключить ядерную сделку с Ираном.

"Этот провал можно поставить рядом с российско-украинским провалом в мирных переговорах, в переговорах с ХАМАС и так далее. На внешнеполитическом треке Соединенные Штаты абсолютно безуспешны", - отметил Попович.

Эксперт добавил, что относительно влияния на российско-украинскую войну сейчас можно слышать, что "Иран может остановить определенные поставки для РФ".

"Это для нас плюс", - сказал Попович.

В то же время, рост цен на нефть является огромным минусом для Украины, поскольку Россия держится на нефтяных поступлениях. Это безусловная выгода для России.

Кроме того, происходит отвлечение внимания мирового сообщества с российско-украинской войны на этот ирано-израильский конфликт.

"Мы еще не знаем .как этот конфликт будет дальше разворачиваться. Будет ли это обмен ударами однодневный и завтра все утихнет, как это уже раньше бывало, или это будет разгораться дальше, и эта война может охватить другие страны, и в целом это может быть очень большим конфликтом. Если это будет конфликт очень большой, настоящая война на Ближнем Востоке, масштабная война - тогда влияние на все международные события будет более значимым, чем сейчас оно уже есть", - предполагает Попович.

При этом он не думает, что Россия будет оказывать какую-то помощь Ирану.

Нападение Израиля на Иран

Как сообщал УНИАН, этой ночью Израиль нанес ряд ударов на территории Ирана по ядерным и военным объектам. От ударов погибли иранские военные топ-командиры. Иран обещает сокрушительный ответ на атаку Израиля.

В МИД Украины обеспокоены, что боевые действия между Израилем и Ираном могут негативно повлиять на глобальную финансовую стабильность, особенно на нефтяные рынки.

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