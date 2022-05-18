По словам источников, морские маршруты все еще находятся в стадии рассмотрения, возможно, с использованием нейтральных судов с маркировкой ООН.

Администрация президента США Джо Байдена тесно сотрудничает с европейскими союзниками, пытаясь разработать маршруты для вывоза пшеницы и кукурузы из Украины.

Об этом два американских и четыре европейских дипломата рассказали CNN. Возможные сценарии изучаются и прорабатываются независимо от того, согласится Россия на них или нет.

По словам дипломатов, эта задача будет в центре внимания госсекретаря США Энтони Блинкена, когда он созовет министерскую встречу по продовольственной безопасности и возглавит дискуссию по этому вопросу в Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке в среду и четверг.

"Это далеко не решенная сделка. В этих обсуждениях так много переменных, что многое может пойти не так", - сказал другой чиновник, знакомый с дискуссиями.

Отмечается, что на фоне опасений по поводу глобальной нехватки продовольствия растет актуальность этих усилий, поскольку цены на пшеницу, кукурузу, соевые бобы и растительное масло на Западе резко выросли в последние недели из-за вторжения России в Украину.

По данным Государственного департамента США, до войны поставки пшеницы из России и Украины составляли почти 30% мировой торговли, а Украина была четвертым в мире экспортером кукурузы и пятым в мире экспортером пшеницы. Всемирная продовольственная программа ООН, которая помогает бороться с глобальным голодом, ежегодно закупает около половины своей пшеницы в Украине и предупреждает о тяжелых последствиях, если украинские порты не будут открыты.

Варианты доставки зерна из Украины

Как отмечает издание, самым эффективным способом транспортировки зерна было бы отправить его по морю. По словам источников, морские маршруты все еще находятся в стадии рассмотрения, возможно, с использованием нейтральных судов с маркировкой ООН. Однако сохраняются опасения.

России удалось перекрыть доступ Украины к Азовскому морю, но та сохранила контроль над своим побережьем Черного моря и портом Одессы - основным морским экспортным узлом. Тем не менее, из-за российской агрессии корабли не могут покинуть Одессу, кроме того, Россия также нанесла ракетный удар по порту, а наличие в море российских и украинских мин делает плавание опасным.

Турция, которая является крупным игроком в Черном море и контролирует доступ к нему, участвует в обсуждениях с русскими по поводу доставки зерна, заявили официальный представитель США и еще один источник, знакомый с ходом переговоров.

"Существует ряд дипломатических мер по оказанию давления на Россию с целью поощрения безопасного коридора, и именно этому ООН уделяет больше внимания", - сказал европейский дипломат.

Дипломаты рассказали CNN, что одним из решений была бы отправка зерна по железной дороге, учитывая, что на данный момент это самый безопасный способ транспортировки больших объемов. Также ведутся переговоры между Украиной и Европейским Союзом об использовании железной дороги для перевозки грузов в Румынию, Словакию и Польшу. Однако усилия осложняются различиями в железнодорожных системах, используемых Украиной и соседними странами.

Использование грузовых самолетов является наименее вероятным из трех вариантов из-за опасностей в воздухе, а также относительно небольшой вместимости авиатранспорта по сравнению с поездами и кораблями.

Кризис экспорта из Украины и угроза голода

Как сообщал УНИАН, по данным Украинской зерновой ассоциации, Украина является одним из крупнейших в мире экспортеров зерна, однако российское вторжение снизило объем экспорта в шесть раз.

По словам генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, война в Украине может обречь значительную часть человечества на голод и бедность, невиданные ранее десятилетиями.

В мае стало известно, что Европейская Комиссия запускает комплекс мер "Пути солидарности", чтобы помочь Украине экспортировать сельскохозяйственные товары.

Вице-президент Еврокомиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель на брифинге после заседания Совета Евросоюза на уровне министров иностранных дел стран-членов ЕС в Брюсселе заявил, что Европейский Союз поможет Украине экспортировать зерно, которое заблокировано в морских портах российскими оккупантами. По его словам, есть план действий по открытию так называемых зеленых коридоров для Украины.

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