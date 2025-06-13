Президент США говорит, что Иран все еще может заключить ядерную сделку.

Рынки положительно отреагируют, если в результате ударов Израиля по Ирану его ядерный потенциал будет уменьшен. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в комментарии The Wall Street Journal.

"Я думаю, что в конечном итоге это было бы замечательно для рынка, поскольку Иран не будет иметь ядерного оружия. Это будет прекрасно для рынка - это должно быть лучшая вещь для рынка. Иран не будет иметь ядерного оружия, которое было большой угрозой для человечества", - подчеркнул глава Белого дома.

Операцию против Ирана он назвал "очень удачной атакой, мягко говоря".

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"Я сказал другой стороне, что у вас есть 60 дней, чтобы заключить соглашение. На 61-й день они атаковали. Сегодня фактически 61-й день, и это была очень успешная атака. Они должны были заключить сделку, и они все еще могут заключить сделку, пока у них что-то осталось, они все еще могут", - заявил Трамп.

Он также подтвердил, что в четверг разговаривал с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху и планирует снова поговорить с ним в пятницу.

Другие заявления представителей администрации США об операции Израиля против Ирана

Как сообщал ранее УНИАН, Трамп заявлял, что США заранее знали о нанесении ударов по Ирану, но не участвовали в них. Он добавил, что ожидает любого возмездия, и Центральное командование США находится в состоянии повышенной готовности. По словам главы Белого дома, США готовы защищать себя и Израиль, если Иран ответит.

Государственный секретарь США Марко Рубио подтвердил, что Соединенные Штаты Америки не участвовали в военной операции против Ирана, но, по его словам, они предоставили Израилю "совершенную" разведывательную информацию. Он также заверил, что США помогут защитить Израиль от ракет, если это будет необходимо.

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