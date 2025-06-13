Нанесен удар по вражескому пункту управления операторов БпЛА и складу боеприпасов и горючего.

Украинский истребитель МиГ-29 управляемыми бомбами нанес удары по важным объектам российских оккупантов на Запорожском направлении. Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ в Facebook, публикуя соответствующее видео.

"Истребитель МиГ-29 авиации Воздушных Сил наносит высокоточный удар управляемыми авиабомбами по пункту управления операторов БпЛА противника", - сказано в сообщении.

На видео видно, как вторая бомба уничтожает вражеский склад боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

В Воздушных силах поблагодарили партнеров "за высокоточные и эффективные "аргументы".

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Как сообщал УНИАН, военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман отмечал, что о планах России относительно летнего наступления было известно еще осенью 2024 года.

По его словам, скорее всего враг будет наступать на Сумском и Харьковском направлении на севере, а на юге это будет Запорожское и Херсонское направление. Он отмечал, что на восточном фронте будут продолжаться бои - условно Покровско-Константиновское направление.

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