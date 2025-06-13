Репатриация состоялась согласно договоренностям в Стамбуле.

По результатам проведенных репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 1200 погибших военнослужащих. Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

"По утверждению российской стороны, тела принадлежат гражданам Украины, в частности военнослужащим. Репатриация состоялась согласно договоренностям в Стамбуле", - сказано в сообщении.

В Координационном штабе отметили, что следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД будут осуществлены все необходимые экспертизы и проведена идентификация репатриированных тел.

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Договоренности в Стамбуле и возвращение тел

Как сообщал УНИАН, 11 июня 2025 года в Украину вернули тела 1212 павших защитников. Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными (КШППВ) отмечал, что среди возвращенных "на щите" защитников - павшие на Курщине РФ, в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях.

2 июня на переговорах в Стамбуле делегации Украины и России договорились о новом обмене военнопленными и возвращении тел погибших бойцов. Глава украинской делегации, министр обороны Украины Рустем Умеров тогда сообщил, что "договорились о возвращении 6 тысяч тел погибших солдат (в обмен) на 6 тысяч".

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