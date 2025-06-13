Все новинки станут больше похожи на прошлогоднюю "Ультру" и Apple Watch.

На июльском событии Unpacked Samsung представит новую линейку смарт-часов Galaxy Watch 8. Сам производитель пока не намекал на особенности устройств, но издание Android Authority опубликовало качественные рендеры всей троицы.

Ключевое изменение – дизайн. Samsung откажется от своего классического круглого корпуса в пользу формы "squircle", более близкой к Apple Watch. Это сочетание круга и квадрата со скругленными краями впервые станет характерным для всех трех моделей.

При этом узнаваемые черты каждой модели Samsung постарается сохранить в новом поколении. Так, у Galaxy Watch 8 будет обтекаемая форма с плоскими гранями. Модель будет доступна в версиях 40 мм и 44 мм.

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Galaxy Watch 8 Classic получит популярный у фанатов вращающийся безель. Этот элемент управления дополнит две классические кнопки и добавит новую Quick Button по центру, как у Ultra.

Galaxy Watch Ultra 2025 почти не отличаются от предшественника, помимо нового синего цвета с соответствующим ремешком Marine, который заменит прошлогодние оранжевый и темно-серый вариант.

Ожидаемые сроки презентации – середина июля, именно тогда проходит традиционный летний Unpacked. На этой же презентации покажут новые раскладушки Fold 7 и Flip 7, а также бюджетный Flip FE.

На ней также могут показать Galaxy G Fold, первый складывающийся втрое смартфон Samsung. В разложенном состоянии размер девайса составит 9,96-дюйма – это почти на 30% больше, чем 7,6-дюймовая панель Galaxy Z Fold 6.

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