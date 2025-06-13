Это в первую очередь вызов для стран северной Европы и Балтии, отметил Александр Мусиенко.

Существует реальная угроза того, что Россия может начать еще одну войну в Европе уже в ближайшее время. Такое мнение в эфире "24 Канала" озвучил военный эксперт, военнослужащий Александр Мусиенко.

"Они все (угрозы, - УНИАН) связаны с одним событием - это учения "Запад 2025". Россия безусловно использует это для максимальной показухи. Россия продолжает накапливать определенное количество бронетехники. В частности, современные танки Т-90. И они сейчас не появляются в том количестве, которое Россия производит, на фронте в Украине. Почему? Россия для чего-то эти резервы накапливает. Не думаю, что она накапливает их, чтобы в какой-то момент применить их против Украины", - сказал Мусиенко.

Он предположил, что часть резервов Россия может готовить для новой войны, в частности против стран-членов НАТО.

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"В какой перспективе - это вопрос открытый. Но то, что определенные запасы накапливаются и часть будет использована для массированной показухи во время учений "Запад 2025" - это факт. И в этом есть вызовы в первую очередь для стран северной Европы и Балтии. Они это понимают и готовятся к подобным сценариям", - добавил Мусиенко.

Война РФ и НАТО: важные новости

О том, что Россия накапливает стратегические резервы не только для войны против Украины, накануне сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига. На фоне этого он призвал союзников к дипломатической мобилизации.

Отдельно Сибига призвал инвестировать в украинскую оборонную промышленность уже сейчас. "Мы еще не полностью задействовали потенциал и имеем дефицит, который позволит увеличить наш оборонный сектор примерно на $15 млрд", - заявил глава МИД.

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