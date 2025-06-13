Исследователи не советуют есть вредную рыбу, а также ту, что находится на грани исчезновения.

Рыба может быть либо полезным продуктом, либо источником токсичных веществ для организма - все зависит от того, какую именно рыбу вы выберете. Об этом пишет издание Dr.Axe.

Рыба - необходимый продукт для человеческого организма, ведь она является мощным источником омега-3 жирных кислот. Однако некоторые ее виды способны накапливать в себе тяжелые металлы, микропластик из загрязненных водоемов. К сожалению, отравление ртутью из-за загрязненной рыбы - это реальная угроза, которая может иметь серьезные последствия для здоровья, говорится в материале.

В 2023 году в США ученые из Рабочей группы по вопросам окружающей среды провели исследование, которое показало, что "употребление одной пресноводной рыбы равно месяцу питья воды, содержащей "вечные химикаты". Это вызывает тревогу, учитывая всю опасность этих "вечных химикатов", также известных как перфторуглеродные ацетаты (PFAS).

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Издание назвало 10 видов рыбы, которую не стоит есть.

1. Тилапия

Исследование 2008 года показало, что употребление большего количества такой рыбы, как тилапия, приводит к высокому уровню воспалительных реакций в организме. Проблема в том, что эта рыба содержит очень мало полезных омега-3 жирных кислот и очень высокий уровень омега-6 жирных кислот, которые усиливают воспаление.

Как известно, высокий уровень воспаления в организме может ухудшить симптомы аутоиммунных заболеваний и быть связан с хроническими недугами, такими как болезни сердца и диабет.

Если вы все же употребляете тилапию, избегайте сортов из Китая, где методы ведения сельского хозяйства вызывают особое беспокойство. Лучше выбирайте рыбу из США, Канады, Нидерландов, Эквадора и Перу. Хорошим вариантом является и тилапия, выловленная в дикой природе, но ее очень трудно найти.

2. Атлантические камбаловые (палтус, камбала, морской язык)

Из-за чрезмерного вылова и высокого уровня загрязнения эти виды камбалы обеспечили себе место в списке рыбы, которую никогда не следует есть. В 2014 году крупнейшая в мире группа по охране океана Oceana провела расследование, которое обнаружило, что коммерческие рыбаки в США ежегодно выбрасывают за борт около 2 миллиардов фунтов "прилова". Это эквивалентно примерно полмиллиарда порций морепродуктов.

Калифорнийский жаберный промысел, направленный на вылов палтуса, был признан одним из худших. Согласно отчету, если вы ели американского палтуса, есть большая вероятность, что он происходит из этого вредного промысла.

3. Икра белуги

Белуга - древняя рыба, которую очень ценят за ее икру, также известную как черная икра. На самом деле, эта рыба вырастает очень большой, может жить до 100 лет и нести несколько сотен фунтов черной икры, стоимость которой может достигать 3500 долларов за фунт.

По данным Oceana, белуга полностью исчезла из нескольких водоемов, в которых ранее обитала, и ученые опасаются, что она находится под критической угрозой исчезновения. Без дальнейшей защиты мы можем навсегда потерять одну из самых больших и интересных рыб в мире.

Если вы категорически не можете отказаться от икры, эксперты рекомендуют икру из голубого осетра, выращенного в рециркуляционных аквакультурных системах.

4. Морской окунь

Сейчас это распространенная рыба, но ее чрезмерный вылов поставил этот вид в угрожающее положение. Также проблематичным является высокий уровень ртути.

5. Угорь

Некоторые популяции угря из-за чрезмерного вылова находятся на грани исчезновения, а между тем этот вид рыбы чрезвычайно важен для защиты наших водных запасов. Например, в реке Делавэр угри являются неотъемлемой частью распространения популяций мидий, которые служат естественными фильтрами воды.

Кроме того, угри, как правило, легко поглощают и накапливают вредные химические вещества и загрязнители, такие как полихлорированные бифенилы (ПХБ) и антипирены.

6. Фермерский лосось

Фактически, большинство лосося, который продается как "атлантический", выращивается на фермах, то есть в условиях наличия пестицидов, фекалий, бактерий и паразитов.

Более того, исследования показали, что выращенный лосось чаще содержит вредные загрязнители, такие как ПХБ, которые связаны с инсулинорезистентностью, ожирением и инсультом. Его также часто лечат антибиотиками, и он, как правило, имеет более высокое содержание воспалительных омега-6 жирных кислот.

7. Атлантический голубой тунец

Атлантический голубой тунец относится к рыбе, которую никогда не следует есть, по нескольким причинам. Во-первых, его чрезмерно вылавливают - почти до полного исчезновения. Однако из-за высокого спроса на суше, руководители рыбных хозяйств все еще позволяют коммерческий вылов. К сожалению, численность голубого тунца составляет лишь 2,6 процента от исторического уровня популяции.

Кроме того, эта рыба содержит повышенный уровень ртути.

Ранее УНИАН рассказывал о 13 самых полезных рыбных консервов, которыми стоит запастись. Консервированная рыба богата питательными веществами, экономична и идеально подходит для быстрых блюд или закусок. Она содержит высококачественный белок, жирные кислоты омега-3, а также необходимые витамины и минералы, которые приносят пользу здоровью. Среди консервов, которые стоит иметь дома, эксперты назвали сардины, сельдь, лосось, треску, скумбрию, анчоусы и тому подобное.

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