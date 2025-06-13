Максимальный размер пенсии в Украине ограничен 10 прожиточными минимумами.

С 1 января 2025 года в Украине ограничили самые большие специальные пенсии, которые могли достигать 60-100 тысяч гривень, применив для них ограничительные коэффициенты. Это привело к тому, что некоторые категории пенсионеров ("чернобыльцы", военные, прокуроры), которые ранее отсудили право на увеличенные пенсии, начали получать ограниченные выплаты.

В Министерстве соцполитики отметили, что в пенсионной системе накопились дисбалансы, которые делают систему несправедливой и непрозрачной. Новый механизм будет работать так, что чем выше размер пенсии, тем больший коэффициент применяется.

Иван Хомич, управляющий адвокат Адвокатского бюро Ивана Хомича, в эксклюзивном комментарии УНИАН рассказал, на кого повлияли новые правила по уменьшению самых больших пенсий, как военные и прокуроры в судебном порядке снимают пенсионные ограничения, и какие дела сейчас рассматриваются в судах.

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Обжалование ограничений в судах

По словам адвоката, суды по всей территории Украины удовлетворяют иски военных пенсионеров и отменяют установленные ограничения размера их пенсии.

"Одно из дел уже дошло до Верховного суда и сейчас находится на рассмотрении. От этого дела зависит то, каким путем пойдет дальше судебная практика. В настоящее время она в пользу военных пенсионеров, которым пенсия ограничена в соответствии с Постановлением КМУ №1 (об ограничении спецпенсий от 1 января 2025 года, - УНИАН). Но если Верховный суд откажет в удовлетворении такого иска, то этим он создаст прецедент, который будут применять в дальнейшем другие суды", - пояснил он.

Что касается обжалования ограничений пенсионерами-прокурорами, то собеседник УНИАН отмечает, что ему о таких примерах пока ничего не известно, но они точно есть.

"Стоит также отметить, что в Киевском окружном административном суде есть несколько исков по обжалованию Постановления №1. Если суд признает противоправным указанное постановление, то тогда количество исков о снятии ограничений пенсии точно увеличится", - говорит Хомич.

Пенсии прокуроров 2025 года

Максимальный размер пенсии в Украине ограничен 10 прожиточными минимумами, сейчас это 23 610 гривень. Эксперт объясняет, что с января 2025 года всем пенсионерам, которые получают специальные пенсии, превышающие этот показатель (в том числе и прокурорам), пенсию начали выплачивать с применением понижающих коэффициентов к сумме превышения.

Так, если размер пенсии составлял, например, 80 тыс. грн, то после применения понижающих коэффициентов сумма к выплате уже составляла 34 443 грн, если было 50 тысяч, то стало 31 443 грн, было 30 000 грн - стало 26 402 грн.

Хомич добавляет, что к прокурорам и раньше начали применяться определенные ограничения: в 2021 году Верховный Суд отказал в удовлетворении иска пенсионера прокурора о выплате пенсии без ограничения максимального размера, что стало прецедентом для рассмотрения других подобных дел.

В то же время, как отмечает эксперт по пенсионному обеспечению Сергей Коробкин в комментарии УНИАН, у прокуроров оставались лазейки.

"По закону сегодня максимальная пенсия не может быть больше 10 прожиточных минимумов - это 23 610 гривень. Больше никому по закону платить не могут, кроме судей - только у них есть денежное обеспечение, которое может превышать это порог, они себе когда-то отсудили это на общенациональном уровне", - говорит эксперт.

Он добавляет, что другие получатели специальных пенсий - не только прокуроры, это могут быть и "чернобыльцы", и военные - могут подавать в суд и в индивидуальном порядке отстаивать себе право на более высокую пенсию.

"То есть она у них по закону может быть, например, 50 или 100 тысяч гривень, а ограничиваются 23 тыс. Они идут в суд и борются за пенсию, чтобы она была больше", - сказал эксперт по пенсионному обеспечению.

Влияние новых ограничений на пенсии прокуроров

Что же происходит с выплатами прокурорам после постановления Кабмина от 1 января с понижающими коэффициентами? Адвокат объясняет, что постановление должно применяться и к пенсионерам, которые не имеют решения суда о выплате пенсии без ограничения максимального размера.

"Поэтому, по моему убеждению, оно подлежит применению и к тем пенсионерам, которым пенсия начислена в сумме более 23 610 грн, но которые не обращались в суд о выплате пенсии в большем размере", - говорит он.

Хомич пояснил, что у прокуроров размер пенсии равен 60% от их зарплаты. Например, если зарплата прокурора составляла 80 000 грн, то размер пенсии должен быть равен 48 000 грн, но в связи с ограничением Пенсионный фонд выплачивает 23 610 грн.

На основании январских изменений с применением коэффициентов такому пенсионеру должны были бы платить пенсию в размере 31 085 грн, но вместо этого такие пенсионеры продолжают получать по 23 610 грн.

Эксперт высказал мнение, что Постановление №1 было принято исключительно для "борьбы" с военными пенсионерами, которые продолжают отсуживать себе высокие пенсии, и с пенсионерами-прокурорами, которые отсудили себе пенсию в размере большем, чем 23 610 грн.

Ограничение спецпенсий в Украине - главные новости

В январе Министерство социальной политики сообщило об ограничении самых больших специальных пенсий в 2025 году, под которое попало более 17 тысяч пенсионеров. Коэффициенты применяются к пенсиям, которые в четыре и более раз превышают среднюю пенсию по стране, или 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц.

В апреле Верховная Рада со второй попытки поддержала законопроект о пенсионном обеспечении работников прокуратуры. Позже народный депутат Даниил Гетманцев сообщил, что законопроект об отмене спецпенсий прокурорам не получил одобрения профильного комитета перед отправкой на второе чтение. Проект закона должны рассматривать позже с доработками.

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