По состоянию на сейчас россияне не вышли на границу, отметил представитель ОСУВ "Хортица".

Заявления россиян о выходе на границу Днепропетровской области являются ложью. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель ОСУВ "Хортица", майор Виктор Трегубов.

"Если они постоянно это повторяют - очевидно, что это постоянно является ложью, потому что не могут они это делать каждый день, по несколько раз. Или они вышли, или не вышли. По состоянию на сейчас - не вышли", - сказал Трегубов.

Он подчеркнул, что не следует доверять российским пропагандистам, потому что они не являются правдивыми источниками информации. По словам спикера, ресурсы РФ и раньше прибегали ко лжи, когда заявляли, что якобы оккупационная армия захватила Киев и тому подобное.

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"С таким же успехом они могут "взять" Эдинбург или Лиссабон", - подчеркнул военный.

Также он рассказал, какая ситуация сейчас в населенном пункте Двуречная на Харьковщине. По его данным, здесь идут активные бои, Силы обороны пытаются удерживать позиции в городе.

"Непосредственно в Двуречной идут активные бои. Украинские военные пытаются удерживать позиции в городе, несмотря на постоянные атаки врага. Согласно последним данным, которые мы имели - позиции в городе сохранялись", - добавил Трегубов.

Ситуация на границе Днепропетровской области

Как писал УНИАН, представитель Сил обороны юга Владислав Волошин рассказал, что россиянам остается до административной границы Днепропетровщины примерно десять километров, но сначала врагу нужно захватить ряд населенных пунктов. Как отметил Волошин, пока у противника там соответствующих успехов нет - уже несколько недель россияне пытаются продвинуться, но усилия, по состоянию на 12 июня, были тщетны.

Между тем NYT со ссылкой на заявления военных пишет, что россияне уже прорвались на Днепропетровщину. В то же время военные отмечают, что российские войска продвинулись максимум на несколько линий деревьев вглубь Днепропетровщины и пока не захватили ни одного населенного пункта.

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