Украина провела успешные испытания собственной баллистической ракеты "Сапсан", и теперь ее запустят в серийное производство. Об этом в статье для LIGA.net рассказал директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.
"В июле 2024 года состоялись первые успешные испытания первой баллистической ракеты", - заявил эксперт.
Он отметил, что баллистические ракеты являются более мощными, чем крылатые, и имеют большую скорость. Например, украинский "Сапсан" во время испытаний достиг скорости в 5,2 махов, или примерно примерно примерно 6370 км/ч. Для сравнения: американская ATACMS имеет скорость примерно 3 маха, а российский "Искандер-М" - около 6 махов.
Важным преимуществом баллистических ракет является их параболическая траектория полета, которая значительно усложняет ее перехват обычными зенитно-ракетными комплексами.
"Это на практике доказали даже старые американские баллистические ракеты ATACMS, которые противник не смог перехватить", - отметил Бадрак.
В мае 2025 года "Сапсан" была впервые применена уже в боевых условиях, и тоже успешно, говорит Бадрак. По его данным, ракета уничтожила российский военный объект на дистанции около 300 километров.
Аналитик сообщил, что теперь "Сапсан" пойдет в серийное производство, и, как его заверили в Минобороны, для этого нет препятствий.
Из технических характеристик ракеты также известно, что она несет боевую часть весом 480 кг. Для сравнения у уже упомянутой ATACMS масса боевой части в фугасной версии составляет 227 кг.
"Поэтому можно предполагать, что Украина уже на пути к ракетному наращиванию, и это важно не только для настоящего, но и для обеспечения будущего государства и нации", - подытожил эксперт.
Новинки украинских вооружений
Как писал УНИАН, Украина начала успешно применять на фронте ударно-разведывательные беспилотные комплексы Bulava, которые называют украинским ответом на российский "Ланцет".
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