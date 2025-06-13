Ракетный комплекс "Сапсан" разрабатывался уже много лет, но реальный прогресс появился лишь во время полномасштабной войны.

Украина провела успешные испытания собственной баллистической ракеты "Сапсан", и теперь ее запустят в серийное производство. Об этом в статье для LIGA.net рассказал директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

"В июле 2024 года состоялись первые успешные испытания первой баллистической ракеты", - заявил эксперт.

Он отметил, что баллистические ракеты являются более мощными, чем крылатые, и имеют большую скорость. Например, украинский "Сапсан" во время испытаний достиг скорости в 5,2 махов, или примерно примерно примерно 6370 км/ч. Для сравнения: американская ATACMS имеет скорость примерно 3 маха, а российский "Искандер-М" - около 6 махов.

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Важным преимуществом баллистических ракет является их параболическая траектория полета, которая значительно усложняет ее перехват обычными зенитно-ракетными комплексами.

"Это на практике доказали даже старые американские баллистические ракеты ATACMS, которые противник не смог перехватить", - отметил Бадрак.

В мае 2025 года "Сапсан" была впервые применена уже в боевых условиях, и тоже успешно, говорит Бадрак. По его данным, ракета уничтожила российский военный объект на дистанции около 300 километров.

Аналитик сообщил, что теперь "Сапсан" пойдет в серийное производство, и, как его заверили в Минобороны, для этого нет препятствий.

Из технических характеристик ракеты также известно, что она несет боевую часть весом 480 кг. Для сравнения у уже упомянутой ATACMS масса боевой части в фугасной версии составляет 227 кг.

"Поэтому можно предполагать, что Украина уже на пути к ракетному наращиванию, и это важно не только для настоящего, но и для обеспечения будущего государства и нации", - подытожил эксперт.

Новинки украинских вооружений

Как писал УНИАН, Украина начала успешно применять на фронте ударно-разведывательные беспилотные комплексы Bulava, которые называют украинским ответом на российский "Ланцет".

Также мы рассказывали, что на вооружении Сил обороны появились новые гексакоптеры "Волыняка", которые предназначены для охоты на тяжелобронированную технику.

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