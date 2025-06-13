Утром пятницы, 13 июня 2025 года, в сети начала распространяться информация о потере Россией очередного своего самолета. Был сбит штурмовик Су-25, однако официального подтверждения с нашей стороны до последнего момента не было.

Вскоре в сети появилось видео, на котором подтверждается сбитие российского Су-25. Это произошло в результате "дружественного огня" под оккупированным Соледаром.

"Летчик в госпитале. Сломана рука. Что тут было нарушено и кто в этой аварии виноват, разберется комиссия", - пишет российский пропагандист Fighterbomber в Telegram.

Видео дня

Потери российской авиации - последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что Украина сбила российский Су-35 на Курском направлении.

Кроме того, мы рассказывали, что наш морской дрон сбил российский Су-30.

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