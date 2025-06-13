Речь идет, в частности, об одном из американских эсминцев.

Военные ресурсы США перемещаются в Восточное Средиземноморье. Это происходит на фоне ударов Израиля по Ирану, в качестве подготовки к потенциальной ответной атаки со стороны Тегерана, сообщили два американских чиновника.

ВМС США направили туда эсминец USS Thomas Hudner, а также отдали приказ второму эсминцу выдвигаться вперёд, чтобы он мог быть задействован по запросу Белого дома, пишет The Associated Press.

Один из чиновников также добавил, что президент США Дональд Трамп проводит встречу с ключевыми членами Совета национальной безопасности для обсуждения сложившейся ситуации.

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Другие новости об атаке Израиля на Иран

Ранее УНИАН сообщал про детали израильского удара по Ирану. Известно, что, чтобы провернуть сегодняшние удары, велись восемь месяцев интенсивных тайных приготовлений. Идея операции возникла после того, как Иран нанес удар по Израилю в октябре.

В МАГАТЭ, в свою очередь, заявили, что ядерные объекты Ирана не пострадали. Хотя во время атаки Израиля был атакован крупнейший ядерный объект страны, Натанз. На подобных объектах используется специальный бетон, а некоторые из подземных объектов соединены туннелями с поворотами на 90 градусов, из-за чего их уничтожить еще сложнее.

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