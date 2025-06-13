Намерение агрессора добраться до условной административной границы региона очевидно.

Российские оккупанты пытаются перейти административную границу Днепропетровской области скорее для реализации политических, а не военных задач. Но и определенный военный смысл в их действиях тоже присутствует. Об этом сказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко в эфире "Киев24".

Он отметил, что противник пытается военными операциями воплотить путинские политические желания по демонстрации силы, увеличению территориальных претензий.

"Мы понимаем, что они прорываются в Днепропетровскую область не ради каких-то серьезных инфраструктурных объектов. Ни российский солдат, ни обычный гражданин Украины, который не ориентируется в военном деле и не ориентируется на карте, не увидит пересекли ли россияне административную границу или нет", - сказал Тимочко.

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По его словам, даже если противник будет пробовать пересечь административную линию, общая обстановка на фронте от этого не изменится.

"Это больше символический и политический вопрос. Но к этому все больше привязывается внимание, чтобы Россия имела возможность проводить психологическую операцию, потому что, мол, у нас все пропало, мы все проигрываем. Враг уже не раз пытался направить знаменосцев, в один период это была вообще какая-то шизофрения, когда их "двойки" и "тройки" просто с флагами мчались к границе и пытались обходить [украинские опорники] через тылы, чтобы сфотографироваться. Чтобы они могли акцентировать или на переговорах или в разговоре с Трампом, что Россия пересекла еще одну границу", - отметил Тимочко.

По его словам, россияне пытаются любым способом выполнить политические задачи Путина по выходу на административную границу. При этом добавил, что есть и военная задача - противник пытается расширить на Новопавловском направлении фланги для того, чтобы усилить российские войска, которые наступают на Покровск.

Враг рвется на Днепропетровщину

Как сообщал NYT со ссылкой на заявления военных, россияне уже прорвались на Днепропетровщину. В то же время военные отмечают, что российские войска пока не захватили ни одного населенного пункта.

В то же время представитель ОСУВ "Хортица", майор Виктор Трегубов отметил, что заявления россиян о выходе на границу Днепропетровской области является ложью. По его словам, оккупанты не вышли на админграницу.

По словам спикера, РФ и раньше прибегала ко лжи, когда заявляли, что якобы оккупационная армия захватила Киев и тому подобное.

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