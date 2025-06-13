В последнее время многие туристы жалуются на подорожание отдыха в Турции.

Турция несколько десятилетий была символом довольно качественного, но вместе с тем бюджетного туризма. Но в последнее время все больше путешественников жалуются на цены в этой стране, пишет Mirror.

Издание обратило внимание на публикацию в TikTok, в которой британская туристка рассказала о своем ошеломлении от турецких цен. Женщина рассказала, что решила в перекусить в McDonald's в аэропорту Анталии. И хотя тамошнее меню ничем особо не отличается от меню британских McDonald's, туристка "не могла поверить", сколько денег ей стоили эти несколько бургеров.

"Что я могу сказать? McDonald's в аэропорту Анталии - бешеные цены. Они хотят 20 евро за Биг Мак. Мы заказали два тройных чизбургера, среднюю кока-колу и среднюю Фанту, и в целом в английских деньгах это составило 37 фунтов стерлингов (43,5 евро)", - рассказала британка.

Видео дня

Женщина выразила убеждение, что блюдо не стоило такой высокой цены. Подписчики в комментариях согласились с туристкой и поделились своим опытом безумных цен в турецких заведениях общественного питания.

Однако другие люди заметили, что высокие цены на еду в аэропортах - это привычное явление, и опытные путешественники обедают перед поездкой в аэропорт.

Как отмечает Mirror, хоть не все комментаторы поддержали автора видео, большинство все же признали, что Турция становится далеко не таким бюджетным направлением отдыха, как была раньше.

"Индексы цен производителей на внутреннем рынке постоянно растут, что непосредственно привело к росту цен на все потребительские товары и услуги. Соответственно, индекс потребительских цен (ИПЦ) во всех группах товаров чрезвычайно вырос с 2022 года. Категория продуктов питания и безалкогольных напитков имела один из самых высоких уровней инфляции в ИПЦ", - пишет издание.

Другие туристические новости

Как писал УНИАН, немецкий стартап Nox анонсировал запуск сети ночных поездов, в которых будут купе, рассчитанные на одного, максимум двух пассажиров. Ожидается, что билеты будут не дороже авиаперелета на то же расстояние.

Также мы рассказывали, что в Европе нарастает усталость от туристов, количество которых становится чрезмерным на популярных направлениях. Местные жители и муниципалитеты уже ищут способы уменьшить количество гостей.

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