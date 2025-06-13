Сейчас подозреваемый находится под стражей.

Народному депутату Украины дополнительно сообщено новое подозрение в государственной измене в условиях военного положения. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований. При этом фамилию избранника не назвали. По информации УНИАН, речь идет о нардепе Евгении Шевченко.

"Народному депутату Украины дополнительно сообщено новое подозрение в государственной измене в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Санкция предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества", - сказано в сообщении.

Отмечается, что ему инкриминируют государственную измену за события после полномасштабного вторжения РФ из-за его деятельности.

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"Во время досудебного расследования было установлено, что после 24 февраля 2022 года депутат не только не прекратил противоправную деятельность, но и продолжал ее. Он записывал программы на собственных каналах, давал интервью пророссийским блогерам и экспертам, а затем этот контент распространялся через российские пропагандистские СМИ", - сообщает ГБР.

Как рассказали в ведомстве, его целью было создать в российском обществе ложное впечатление, что это официальная позиция представителя украинской власти. Отмечается, что депутат говорил о якобы неспособности украинской власти удержать территории и достичь мира, и поэтому Украина якобы должна согласиться на любые переговоры с РФ.

"Кроме того, народный депутат неоднократно ездил в Беларусь, где встречался с представителями бизнеса, политики и самопровозглашенным президентом страны. Ссылаясь на эти встречи, он распространял ложную информацию об отсутствии угрозы нападения российских войск с территории Беларуси", - говорится в сообщении ГБР.

Там добавили, что народный депутат находится под стражей.

Что известно о нардепе Евгении Шевченко

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2024 года Печерский районный суд Киева отправил под стражу без права внесения залога народного депутата Евгения Шевченко, которого подозревают в государственной измене.

Тогда сторона обвинения настаивала, что депутат своими высказываниями проводил подрывную деятельность в пользу России.

Шевченко призвал президента Украины Владимира Зеленского "начинать диалог" с Россией. Также он предложил свою помощь и заявил, что готов для этого поехать в Минск, ведь у него хорошие отношения с тамошними властями.

Шевченко избирался в парламент в 2019 году в избирательном округе №76 Запорожской области, выдвигался партией "Слуга Народа",

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