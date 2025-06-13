В целом вся первая десятка самых продаваемых авто является продуктом немецкого автопрома.

По состоянию на май рейтинг самых продаваемых автомобилей в Германии в 2025 году возглавил мировой бестселлер Volkswagen Golf. Об этом сообщает аналитический портал Focus2Move.

Автомобиль сохранил свое лидерство даже несмотря на падение на 30,6% в годовом исчислении. Volkswagen T-Roc занял второе место, опередив Volkswagen Tiguan, который находится на третьей позиции.

Более того, на четвертом месте также находится автомобиль этого же немецкого бренда - Volkswagen Passat. Сразу за ним идет чешская Skoda Octavia, но и здесь стоит отметить, что брендом Škoda также владеет группа Volkswagen AG.

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Вместе с тем произошел фантастический рост (+993,5%) популярности электрического Volkswagen ID.7.

В целом ТОП-10 самых популярных машин в Германии выглядит следующим образом:

Volkswagen Golf (-30,6%); Volkswagen T-Roc (+2,8%); Volkswagen Tiguan (+6,4%); Volkswagen Passat (+2,5%); Skoda Octavia (-13%); BMW X1 (+39,1%); Opel Corsa (+8,9%); Seat Leon (-0,2%); Audi A6 (+105,1%); Volkswagen ID.7 (+993,5%);

Автомобильный рынок - последние новости

Недавно специалисты назвали десятку доступных электромобилей с пробегом. В список попали, в частности, Chevrolet Spark EV 1LT, Toyota RAV4 EV, Ford Focus Electric, Nissan Leaf S и BMW i3 Base.

Также ранее эксперты назвали десятку самых надежных автомобилей Toyota с пробегом. Лидером рейтинга стала Toyota Corolla двенадцатого поколения. Эта машина может похвастаться своей надежностью и низкими затратами на обслуживание.

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