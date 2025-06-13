Родион Рыбчинский считает, что рост цен будет временным.

В Украине наблюдается большой дефицит ржи, что может привести к росту цен на отдельные виды хлеба. В частности, речь идет о ржаном и ржано-пшеничном хлебе, которые занимают до 20% рынка.

Директор Союза "Мукомолы Украины" Родион Рыбчинский в интервью Украинскому Радио рассказал, что рожь сеют в небольших количествах - если в 2021 году собрали 500 тысяч тонн, то в 2024 - чуть более 200 тысяч тонн. По его словам, сырье теперь приходится закупать за границей, в частности, в Польше, Эстонии и Латвии.

"Рожь просто закончилась, ее стали сеять значительно меньше", - заявил специалист.

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Согласно прогнозам, ржаной хлеб подорожает примерно на 5-10%. По мнению Рыбчинского, рост цен будет временным, потому что после сбора нового урожая ситуация выровняется.

Цены на хлеб в Украине - новости Украины

Глава Всеукраинской ассоциации пекарей (ВАП) Александр Тараненко рассказал, что цены на хлеб в Украине могут вырасти на 20% до конца 2025 года, но это вряд ли подорвет бюджет украинской семьи.

По его словам, ежемесячно среднестатистический украинец тратит на хлеб 200-210 гривень. В таком случае, ксли цена за год увеличится на 20%, то человек будет тратить ежемесячно на хлеб на 40 гривень больше.

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