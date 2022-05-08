По данным Всемирной продовольственной программы, от голода в мире страдают 300 млн человек, и эти оценки корректируются в сторону увеличения.

Полномасштабное военное вторжение России на территорию независимой Украины может спровоцировать сильнейший со времен Второй мировой войны голод.

Об этом заявила министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце в интервью Bild.

"Посыл таков: нам может грозить сильнейший голод со времен Второй мировой войны и миллионы жертв", – сказала Шульце.

По ее словам, цены на продовольствие во всем мире выросли на треть и находятся на рекордном уровне.

Шульце также отметила, что, по данным Всемирной продовольственной программы, от голода в мире страдает 300 млн человек, и эти оценки корректируются в сторону увеличения.

Война в Украине и угроза голода:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил о том, что из-за войны в Украине миру может грозить продовольственный кризис.

В начале апреля Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН подсчитала, что мировые цены на еду обновили исторический максимум. Такую динамику связали с потрясениями на рынках из-за войны в Украине.

Цены на продовольствие в мире в марте выросли на 33,6% в годовом выражении.

По состоянию на 4 мая 2022 года россияне вывезли с оккупированной территории Украины четверть запасов зерна.

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