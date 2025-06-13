Самые низкие цены на аренду жилья в Харьковской, Запорожской и Херсонской областях.

Средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры в мае 2025 года составила 7 504 гривни. Таким образом с начала года цены выросли на 3,9%. Такие данные приводит Государственная служба статистики.

По данным Госстата, первое место по стоимости аренды занимает Закарпатская область - 11 956 грн. В этом регионе цены на аренду выросли на 1,6%. Второе место заняла Львовская область со средней стоимостью аренды однокомнатной квартиры в 10 937 грн. На третьем месте Ровенская область, где аренда с начала года подорожала до 10 289 гривень.

Отмечается, что в столице аренда составляет 9 777 гривень. Таким образом Киев сохраняет четвертое место по стоимости.

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При этом самые низкие цены в Харьковской - 3 942 грн, Запорожской - 3 684 грн, Херсонской областях - 3 243 грн.

Рынок жилья в Украине - последние новости

В первом квартале 2025 года стоимость покупки жилья в Украине существенно выросла по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. Больше всего тогда на первичном рынке подорожали двухкомнатные квартиры. Так, на первичном рынке цены на квартиры в целом повысились на 14,8%. В то время как на вторичном рынке на 9,3%.

По данным Госстата, в апреле средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Украине составила 7 446 гривень в месяц. Таким образом с начала года цены выросли на 3,1%.

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