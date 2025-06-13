В Евросоюзе рассказали, когда смогут ослабить санкции против России

Чиновник Евросоюза говорит, что санкции будут действовать, пока Россия будет угрожать безопасности Украины.

Только после того, как в Украине будет мир и минует угроза повторного нападения РФ, Евросоюз может ослабить антироссийские санкции. Об этом рассказал спецпредставитель ЕС по вопросам санкций Дэвид О'Салливан, пишет Радио Свобода.

По его словам, ЕС не будет ослаблять санкции авансом, пока еще существуют угрозы украинской безопасности.

"Мы обсудим отмену санкций, когда причины, которые привели к их введению, больше не будут существовать... Мы не собираемся делать это заранее - без урегулирования, которое гарантирует будущую безопасность, суверенитет и свободу Украины", - рассказал О'Салливан.

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У него спросили, пробовали ли россияне начать переговоры с Еврокомиссией о снятии санкций. Чиновник ответил, что не знает о таких попытках. В то же время, по его словам, приоритетными для России были бы попытки вернуть российские банки в систему финансовых платежей SWIFT. Он сказал, что Москва пытается вернуть "Россельхозбанк" в систему. После этого для россиян станут доступны финансовые расчеты с ЕС и США.

"Мы видели эту просьбу, но никогда не отвечали на нее и не рассматривали в принципе. Но это показывает, что именно они хотели бы отменить. Я убежден, что таких санкций существует много. Они хотели бы отменить морские санкции", - сказал О'Салливан.

Он напомнил, что до сих пор продолжается купля-продажа фармацевтических изделий и некоторых сельскохозяйственных продуктов. Но это лишь небольшая доля торгового оборота с Россией. После начала полномасштабного вторжения он упал с 275 миллиардов евро до 60.

Также О'Салливан отметил, что санкции все еще не закрыли России полный доступ к компонентам по изготовлению оружия. Россия строит пути обхода через третьи страны, в том числе Китай. Но платит за это значительно больше, чем платила бы без санкций.

"По нашим оценкам, она платит за эти компоненты, возможно, на 600% больше, чем до войны. Да, это не закрыло России доступ полностью к некоторым из этих материалов. Но сделало его менее надежным и гораздо более дорогим", - сказал он.

Поможет ли Фицо россиянам заблокировать новый пакет санкций?

Новый мощный удар по доходам России готовят в Евросоюзе. По словам президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, в новый, уже 18-й по счету, пакет санкций могут попасть ограничения для деятельности газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2". Также под удар должна попасть российская нефть, в том числе 77 танкеров "теневого" флота РФ.

Канцлер Германии Фридрих Мерц ожидает, что ЕС может одобрить 18 пакет санкций уже на следующей неделе. Однако этому противодействует Словакия. Словацкий премьер-министр Роберт Фиицо обещает сорвать голосование. Он выдвинул условие к ЕС полностью дублировать поставки энергоносителей, которые Словакия может потерять в случае введения санкций.

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