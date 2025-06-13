Работает противовоздушная оборона.

Вечером в пятницу, 13 июня, иранская армия начала наносить по Израилю ракетные удары.

Обновлено в 21:55: В комментарии агентству Reuters один из иранских чиновников заявил, что месть страны будет "болезненной" и нигде в Израиле не будет безопасно:

"Наша месть только началась, они заплатят высокую цену за убийство наших командиров, ученых и людей".

Тем временем иранское государственное телевидение сообщает о сбитии по меньшей мере одного израильского истребителя, пилота схватили.

Видео дня

Обновлено в 21:40: ЦАХАЛ пишет, что иранская атака на страну продолжается, зафиксированы пуски десятков новых ракет. "Взрывы, которые вы слышите, являются следствием перехвата или падения снарядов", - говорится в сообщении.

В сети публикуют все больше кадров из Тель-Авива. На них можно увидеть работу ПВО и, вероятно, попадания.

В официальном Telgram-канале Армии обороны Израиля в 21:03 проинформировали, что недавно военные обнаружили ракеты, запущенные по стране из Ирана. Оборонительные системы работают над перехватом воздушной угрозы:

"Население проинструктировано войти в защищенное пространство и оставаться там до дальнейших указаний. Покидать охраняемую территорию разрешается только после получения соответствующего указания. Продолжайте следовать инструкциям Командования Тыла".

Израильский телеканал 13 сообщает, что из Ирана было выпущено около ста ракет. Уже известно о прямых попаданиях в несколько зданий в городе Рамат-Ган. Между тем в сети публикуют видео, на которых можно увидеть масштабную работу противовоздушной обороны.

Война между Израилем и Ираном

Как писал УНИАН, в на 13 июня Израиль развернул масштабную операцию "Rising Lion", в рамках которой провел скоординированную воздушную атаку на более 100 целей на территории Ирана.

Сообщалось, что под ударом оказались ядерные объекты, военные базы, арсеналы баллистических ракет и частные резиденции высокопоставленных командиров.

Среди погибших - верхушка иранской военной и военно-ядерной вертикали: генерал Хоссейн Салами, начальник генштаба Мохаммад Баггери и другие.

Для выполнения задачи было задействовано до 200 израильских военных самолетов, которые нанесли удары в несколько волн. Операцию сопровождала поддержка разведки, включая действия Mossad по проникновению в Иран,.

Мировые рынки отреагировали на это резким ростом цен на нефть и падением фондовых индексов. Аналитики считают, что удар предупредит, но не полностью остановит ядерную программу Ирана.

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