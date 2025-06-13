По мнению Александра Федиенко, Силам обороны нужно больше дальнобойного оружия.

Продвижение армии РФ на Сумщине не связано со слабыми фортификационными сооружениями Сил обороны Украины. Как заявил в эфире Киев24 депутат ВР Александр Федиенко, это вообще не связанные вещи, россияне давят, потому что у них есть такое указание от кремлевского диктатора Владимира Путина.

"В человеческом понимании, немного военно-техническом, я понимаю как это должно быть. Есть окопы, есть капониры, есть еда, есть какие-то минные поля, но некоторые мои коллеги говорят, что не все так, как нам хотелось бы. Но эти сооружения строят эти самые военные, или военные администрации по проектам от военных, то есть не местные власти определяют, где должен быть блиндаж или противотанковый ров, а именно военные непосредственно определяют", - сказал Федиенко.

По его мнению, в этой войне важнее именно оружие массового уничтожения, дальнобойное оружие, которое будет еще на подступах к этим фортификационным сооружениям останавливать врага.

"Они давят, потому что у них есть такое указание... Они идут по трупам своих же... Конечно, фортификации важны, но, думаю, в этой войне важнее оружие массового уничтожения, дальнобойное оружие, которое будет еще на подступах к тем фортификационным сооружениям останавливать врага", - добавил депутат.

Ситуация на Сумщине

Ранее военный эксперт Сергей Грабский сказал, что российские оккупационные войска затормозили на Сумском направлении и не имеют возможности продвигаться дальше. По его мнению, это стало результатом напряженных боевых действий ВСУ, которые были направлены на остановку противника.

Эксперт добавил, что это - результат значительной концентрации сил и средств на указанном направлении. Он также заверил, что группировка противника нет возможности атаковать Сумы. Сейчас на том направлении сосредоточено около 60 тысяч оккупантов, 120 танков, до 500 единиц боевых бронированных машин и примерно 600 стволов артиллерии. По мнению Грабского, этого недостаточно для того, чтобы захватить Сумы.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что ВСУ отталкивают оккупантов из Сумской области. В частности он поблагодарил каждого солдата, который защищает нашу страну.

"Был сегодня (12 июня - УНИАН) доклад Главкома Сырского. Фронт, прежде всего Покровское направление. Курская операция, приграничье Сумщины. Наши подразделения на Сумщине понемногу отталкивают оккупантов", - добавил глава государства.

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