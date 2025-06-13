В Instagram появилась функция, о которой разработчиков просили больше всего

Соцсеть разрешила редактировать порядок отображения публикаций в профиле.

Сервис Instagram представил одну из самых долгожданных функций среди пользователей – возможность менять порядок постов в профиле. Функцию начали тестировать еще в 2022-м, но запуск откладывали, пишет TechCrunch.

До сих пор публикации в профиле появлялись в хронологическом порядке и закрепление сообщения было единственным способом сохранить старый контент в верхней части.

Изменять порядок постов можно будет простым перетаскиванием – для этого достаточно нажать кнопку редактирования профиля и активировать режим настройки сетки. Обновление станет доступным для всех пользователей в ближайшие недели.

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Instagram также тестирует формат "тихих" публикаций – они отображаются в профиле пользователя, но не видны подписчикам. По словам разработчиков, эта опция призвана снизить тревожность при публикации и подойдет тем, кто хочет развивать профиль "без давления" на вовлеченность.

Напомним, ранее в этом году Instagram увеличил продолжительность Reels до 3 минут. Изначально компания хотела сделать "рилсы" по 10 минут, но от этого решили отказаться.

Меж тем УНИАН писал, что Instagram начал показывать пользователям рекламу с их лицами. Как оказалось, соцсеть получает доступ к вашей внешности, если вы использовали Meta AI для редактирования своих селфи.

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