По словам эксперта, одних только иранских дронов уже достаточно над головой украинцев, чтобы желать этой стране серьезных проблем.

Для Украины падение Исламской Республики в Иране является очень приятной перспективой, ведь это ближайший союзник российского диктатора Владимира Путина. Об этом рассказал политолог, политтехнолог Аббас Галлямов в эфире Radio NV.

"Это ближайший союзник Путина, иранские дроны над своей головой украинцы видели достаточно. Одного этого уже достаточно для того, чтобы пожелать этим ребятам серьезных проблем, которые сейчас им обеспечивает ЦАХАЛ", - подчеркнул эксперт.

Галлямов также добавил:

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"Из рукава Путина в диалоге с Трампом исчезнет козырь. До сих пор происходил размен Украины на Иран. То есть Трамп говорил Путину: "Ну ладно, пока не буду сильно давить, продолжай там свои действия в Украине, а в ответ поддержи меня по Ирану". После решения проблемы иранского атома, тем более в случае падения иранского режима, у Трампа исчезнет потребность искать поддержки Путина на этом направлении".

Удары Израиля по Ирану - что известно

Как писал УНИАН, в ночь на 13 июня армия Израиля нанесла удар по ядерным объектам в Иране. Под удар попали цели командного уровня, командиры, военные объекты, штабы и ядерные объекты. Такая операция Израиля против Ирана продлится минимум несколько дней.

Позже медиа сообщили, что Израиль для атаки на Иран использовал тактику украинской "Паутины". Оказалось, что ЦАХАЛ создал на территории Ирана секретную базу ударных дронов, с которой и была нанесена атака.

В то же время в МАГАТЭ заявили, что ядерные объекты Ирана в результате атак Израиля не пострадали. В частности гендиректор агентства Рафаэль Гросси связывался с иранскими официальными лицами по этому вопросу. Также в МАГАТЭ отметили, что повышение уровня радиации на месте ударов не фиксируется.

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