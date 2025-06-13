Чистая победа над спецслужбами России, - эксперт о спецоперации СБУ в фсбшном офисе в Москве

Проведя уникальную спецоперацию в ключевом "политическом офисе" предателей в Москве, СБУ одержала еще одну победу над спецслужбами врага. Об этом пишет политолог, экс-нардеп Александр Черненко, комментируя интервью тайного агента СБУ, который под прикрытием работал помощником предателя Владимира Сивковича.

Эксперт акцентирует, что агент СБУ собирал уникальные данные о работе фсб в москве и передавал их в Киев. "Раскрыта "внутрянка" работы офиса предателей в москве. Это важные данные о том, как построена работа российских спецслужб и как они используют предателей. То, что СБУ имела агента на таком уровне в Москве - еще одно свидетельство высокого уровня работы Службы. Поставить своего человека в ключевую российскую структуру, которая занималась Украиной, а затем, после выполнения задания, еще и вывести агента на Родину - это высший пилотаж в работе спецслужбы. ФСБ десятилетиями строила свои сети в Украине, но они были уничтожены Службой", - пишет политолог.

Черненко подчеркивает, что также стали известны детали разоблачения российского предателя, экс-руководителя Крымского управления СБУ Кулинича. "Его летом 2022 года лично задерживал генерал-лейтенант Малюк. Тайный агент свидетельствует, что это был один из переломных моментов: Кулинич был основным звеном в схеме россиян. После его задержания фсб обвинила Сивковича в провале ключевой операции, которую они готовили много лет. Кулинич разваливал работу Крымского управления и, очевидно, играл основную для россиян роль во время полномасштабного вторжения. Поэтому его арест - крайне важный момент противостояния Службы безопасности с российскими спецслужбами", - считает политолог.

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"Интервью еще раз демонстрирует нам, как СБУ стала топовой в мире и проводит уникальные операции против россиян: Малыш очистил Службу от предателей и начал реальную борьбу с российскими агентами. Тайный агент подчеркнул, что именно при каденции Владимира Зеленского проводится наиболее эффективное очищение Украины от госизменников. И этот процесс продолжается", - резюмирует эксперт.

Напомним, ранее тайный агент СБУ раскрыл подробности спецоперации в офисе Сивковича в Москве.