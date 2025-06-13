Приложение Meta AI – это катастрофа для конфиденциальности, подчеркивают эксперты.

В конце апреля компания Meta запустила приложение-конкурента ChatGPT с социальными элементами. И вот спустя меньше двух месяцев после запуска пользователи обнаружили, что в открытый доступ попали тысячи приватных диалогов с чат-ботом на личные темы, пишет TechСrunch.

Дело в том, что в Meta AI есть лента Discover, в которую пользователи могут выложить свою переписку с чат-ботом. Когда вы задаете вопрос, у вас есть возможность нажать кнопку "Поделиться", которая затем направляет вас на экран с предварительным просмотром поста.

Неуверенные пользователи интернета думают, что они отправляют эти чаты в личный журнал, чтобы не потерять, но на самом деле, они отправляются в публичную ленту, где каждый может посмотреть содержимое. В результате в открытых лентах оказались самые разные запросы от пикантных и глупых до конфиденциальных данных и компромата.

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Так журналисты смогли найти диалоги, в которых пользователи просят чат-бота найти им женщину с большой грудью, обсуждают уклонение от уплаты налогов, признаются в изменах и оставляют личные данные вроде паролей и банковских карт.

Причем если залогиниться в Meta AI через Instagram, и его аккаунт в этой соцсети был публичным, то его запросы тоже становятся публичными.

Цукерберг пока что ничего не сделал с этим – лента до сих пор доступна. TechCrunch называет происходящее катастрофой и сравнивает с громким скандалом с AOL, которая в 2006 году случайно выложила в общий доступ запросы своих пользователей.

"Meta не объясняет пользователям, что именно публикуется, где, и кому это будет видно", – отметили эксперты издания.

Ранее УНИАН уже рассказывал, что фраза Цукерберга 20-летней давности грозит Meta серьезными проблемами. Сейчас деятельность техногиганта расследуется регулятором США на предмет возможной недобросовестной конкуренции.

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