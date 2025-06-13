Администрация США, вопреки публичной позиции о неучастии в конфликте, по неофициальным каналам дала "зеленый свет" на массированный удар.

Атака Израиля на Иран, в результате которой были поражены ядерные объекты ракетные площадки, а также уничтожены ученые-ядерщики и важные генералы, стала результатом восьми месяцев интенсивных тайных приготовлений. Об этом пишет Axios со ссылкой на свои источники.

"Идея операции, одновременно направленной против ракетных и ядерных программ Ирана, которые Нетаньяху назвал экзистенциальными угрозами Израилю, возникла после того, как Иран нанес удар по Израилю в октябре", - пишет издание.

Причиной послужила угроза от быстрорастущего ракетного арсенала Ирана, а также ослабление противовоздушной обороны страны после ответного удара Израиля. Еще одним фактором были разведданные об исследованиях и разработках в области ядерного оружия, которые указывали на то, что Иран может создать бомбу быстрее.

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Планы Израиля ускорило также запланированное открытие в ближайшие недели нового подземного обогатительного предприятия в Иране, которое будет неуязвимо даже для мощных американских противобункерных ракет.

При этом израильская операция включала не только авиаудары. По словам официальных лиц, израильская разведывательная служба Моссад имеет на земле агентов, которые проводят тайные диверсионные операции на объектах ракетной и противовоздушной обороны.

Неофициальный "зеленый свет" от США

По данным СМИ, администрация Дональда Трампа вопреки публичной позиции о неучастии в конфликте Израиля и Ирана по неофициальным каналам дала "зеленый свет" на массированный удар.

"Два израильских чиновника заявили Axios, что Трамп и его помощники только притворялись, что выступают против израильской атаки публично, и не выражали своего несогласия в частном порядке. "У нас был четкий зеленый свет США", — заявил один из них.

По их словам, цель состояла в том, чтобы убедить Иран в том, что атака не будет неизбежной, и убедиться, что иранцы из списка целей Израиля не переедут в новые места.

Помощники Нетаньяху даже проинформировали израильских журналистов о том, что Трамп пытался остановить израильский удар в телефонном разговоре в понедельник, когда на самом деле разговор касался координации перед атакой, говорят израильские чиновники.

Трамп позже подтвердил, что знал о предстоящей атаке, но подчеркнул, что США не принимали в ней никакого военного участия.

Атака Израиля - новости

В ночь на 13 июня израильская армия нанесла удар по ядерным объектам в Иране. В результате уничтожены много членов высшего военного руководства и людей, связанных с их ядерной программой, в частности, генерал-майор Хосейн Салами.

Президент США Дональд Трамп уже прокомментировал удары. Он заявил, что давал Ирану "шанс за шансом", решительно просил пойти на ядерную сделку, которой так и не удалось достичь. По словам американского лидера, теперь Ирану "будет гораздо хуже", чем они ожидают.

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