Откажитесь от узкой специализации.

Существует мнение, что чем раньше в жизни вы начнете фокусироваться на какой-то одной области, тем лучше, так как это позволит вам достигнуть успеха. Однако соучредитель Apple миллиардер Стив Джобс считает этот подход в корне неверным, и – что интересно - наука с ним согласна, пишет Inc.com.

Так, исследование, опубликованное в 2020 году в журнале Journal of Sports Sciences, показало, что спортсмены с более разнообразным спортивным опытом, по-видимому, приобретают навыки быстрее, чем те, у кого менее разнообразный спортивный опыт, за то же количество времени тренировок.

Это также верно для успеха в карьере. Одно исследование показало, что те, кто начал карьеру раньше, вырвались вперед по доходам после колледжа, но более поздние специалисты компенсировали это преимущество, найдя работу, которая лучше соответствовала их навыкам и личности.

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"Многие люди в нашей отрасли не имеют очень разнообразного опыта. Поэтому у них недостаточно точек для связи, и они в конечном итоге приходят к очень линейным решениям без широкого взгляда на проблему". – отмечает Джобс.

К счастью, вы можете получить и извлечь пользу из нового опыта — в любом возрасте.

Так, исследование 2,7 миллиона стартапов показало, что средний возраст основателя самых успешных технологических стартапов составляет 45 лет, что 50-летний основатель стартапа почти в три раза чаще создает успешный стартап, чем 25-летний основатель, и что 60-летний основатель стартапа как минимум в три раза чаще создает успешный стартап, чем 30-летний основатель стартапа. И почти в два раза чаще основывает стартап, который попадает в 0,1 процента лучших компаний.

Это также может сделать вас счастливее. Согласно исследованию, опубликованному в Nature Neuroscience, новые и разнообразные впечатления связаны с большим счастьем. Исследование, опубликованное в Journal of Consumer Research, показало, что заполнение более длительных периодов времени более разнообразными видами деятельности заставляет время ощущаться более стимулирующим, что увеличивает счастье. С другой стороны, заполнение более коротких периодов времени разнообразными видами деятельности делает время менее продуктивным, что снижает счастье.

Ранее миллиардер Уоррен Баффет дал совет, как добиться успеха. Он отметил, что нужно общаться с людьми, которые лучше вас, поскольку так у вас будет стимул развиваться и двигаться в направлении людей, с которыми вы общаетесь.

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