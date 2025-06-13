Таинство прошло в Свято-Пантелеймоновском женском монастыре.

Известная украинская певица Анастасия Приходько окрестила свою 15-летнюю дочь Нану и показала фото. Снимок она опубликовала в своем Instagram.

"Сегодня состоялось крещение моей единственной и самой красивой девочки в мире, моей сладенькой дочери Наны, церковная - Нона", - отметила певица.

Судя по всему, таинство прошло в Свято-Пантелеймоновском женском монастыре в Феофании.

Видео дня

"Невероятный день для нашей семьи… Моя семья стала еще больше! Всем спасибо, кто рядом", - добавила Приходько.

Она также сообщила, что следующим шагом станет изменение имени дочери. По словам исполнительницы, этого хочет сама девочка, а она и крестные ее в этом поддерживают.

Напомним, ранее стало известно, что певица Анастасия Приходько помирилась с братом и впервые за пять лет показалась с ним. Поводом для воссоединения семьи стал праздник - день рождения младшего сына звезды.

До этого исполнительница неоднократно рассказывала, что у нее напряженные отношения с родными. В 2021 году она публично объявила, что не поддерживает связь с мамой Оксаной и братом.

Вас также могут заинтересовать новости: