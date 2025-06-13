Обычно коты себя ведут так, как будто они самые спокойные существа в этом мире, однако это не так.

Сначала может показаться, что коты, которые имеют все необходимое для комфортной жизни, вообще не стрессируют. Однако за спокойной внешностью может скрываться очень чувствительная нервная система. Об этом пишет PetHelpFul.

Поэтому эксперты назвали 5 признаков, которые свидетельствуют о том, что ваш домашний любимец находится в стрессе.

Стул в неподходящее место

Речь идет о том, что коты могут мочиться или испражняться вне своего лотка. Несмотря на то, что это может показаться случаем, когда кошка действует из-за злости, на самом деле таким образом она показывает свой дискомфорт.

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"Мочась на ваше белье, кровать или диван, ваша кошка сообщает вам, что что-то не так и она испытывает стресс. События, вызывающие стресс, могут привести к тому, что кошка больше не будет терпеть грязный лоток или труднодоступное место", - объяснили в материале.

По словам сертифицированного ветеринарного поведенческого специалиста Меган Херрон, стресс могут вызвать присутствие новых домашних животных или людей, ремонт в доме или конфликты с другими кошками или людьми,

Чрезмерное вылизывание

Если ваша кошка постоянно вылизывает себя, то таким образом она может успокаивать себя.

"Чрезмерное лизание может привести к выпадению шерсти из-за самотравмирования. Когда это происходит из-за немедицинских проблем, таких как стресс, разочарование или конфликт, это называется психогенной алопецией", - объяснили в издании.

Как отметила сертифицированный ветеринарный поведенческий специалист доктор Кристин Д. Калдер, такое поведение обычно наблюдается у кошек, которые живут с другими котами и не имеют полностью всех базовых потребностей.

Царапание мебели

Царапанье мебели может быть сигналом о том, что кошке что-то не нравится. Кроме того, следует обратить внимание на то, что именно кот царапает.

"Царапанье в определенной комнате или на вещах человека может сигнализировать о проблемах в отношениях, которые, возможно, нужно решить", - говорят сертифицированные ветеринарные поведенческие специалисты доктора Дебра Горвиц и Гэри Ландсберг.

Изменения в режиме сна

Кот, который находится в стрессе, может начать меньше спать, так как проникается шумами или изменениями в окружении. Это может произойти, к примеру, во время переезда, особенно если вы съезжаете из большего дома в меньший.

"Чрезмерный и повторяющийся стресс также может вызвать у кошек противоположную проблему. Общее снижение активности и увеличение времени, проведенного во сне, может быть признаком депрессии у кошки", - отметила сертифицированный ветеринарный поведенческий специалист доктор Вайлани Сунг.

Изменения в аппетите

Как заметила сертифицированный ветеринарный поведенческий специалист доктор Керсти Сексель, стресс может вызвать снижение аппетита у кошек. На это стоит обратить внимание, ведь такие коты могут быть подвержены смертельному заболеванию - печеночная липидоза.

"Эта особая метаболическая реакция особенно распространена у кошек, которые имеют избыточный вес и переходят на уменьшенное потребление пищи. Что происходит: после периода отказа от пищи печень начинает расщеплять жир из организма, что может перегрузить ее способность перерабатывать жир, и поэтому жир накапливается в печени", - подчеркнул доктор Дэвид Уильямс.

Поэтому для того, чтобы ваш котик меньше стрессовал, обеспечьте ему покой и комфорт. В частности можно создать безопасные зоны, чтобы в случае стресса, кот знал, куда ему можно спрятаться.

"Это могут быть высокие насесты, тихие комнаты и тайники, которые помогут кошкам восстановить идеальный эмоциональный гомеостаз", - советуют в материале.

Другие интересные факты о котах

Ранее ученые ответили, как и почему кошки мурлыкают. Оказалось, что мурлыканье - это не просто приятный звук. Оно может комфорт, способ привлечь внимание или даже использоваться для сглаживания напряженной обстановки.

Также исследователи выяснили, как коты понимают, кто их хозяин. По словам ученых, коты обычно дольше нюхают запах незнакомца, чем запах своего владельца. Поэтому это свидетельствует о том, что они могут быстро распознавать знакомых им людей.

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