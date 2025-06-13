Президент США Дональд Трамп призвал Тегеран согласиться на сделку пока не поздно.

Иран не будет участвовать в переговорах с США по собственной ядерной программе после атаки Израиля, сообщает российская служба BBC со ссылкой на иранское телевидение.

Американские чиновники пока официально не комментировали решение официального Тегерана, однако президент США Дональд Трамп призвал Тегеран согласиться на сделку по ядерной программе.

"Я сказал им, что это будет гораздо хуже всего, что они знают, ожидают или слышали, что Соединенные Штаты производят лучшую и самую смертоносную военную технику, и что Израиль имеет много такой техники, и еще больше будет - и они знают, как ее использовать. Никаких договоренностей, просто сделайте это, пока не поздно", - отметил он.

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В воскресенье в Омане должен был состояться шестой раунд переговоров между делегациями США и Ирана по ядерной программе последнего.

Спецпредставитель Трампа Стивен Уиткоф планировал встретиться по этому поводу с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи.

Удар Израиля по Ирану - последние новости

В ночь на 13 июня израильская армия нанесла удар по ядерным объектам в Иране. Вооруженные силы Ирана ранее пообещали "решительный ответ" на израильское нападение. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи сказал, что предоставляет полную свободу действий военным.

Из-за удара Израиля по Ирану мировые цены на нефть подскочили до максимума со времен начала вторжения РФ в Украину. Подскочили и цены на газ в ЕС.

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