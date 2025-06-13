Первые такие поезда хотят запустить уже в 2027 году.

Немецкий стартап Nox анонсировал запуск новой сети ночных поездов, на которых пассажирам предложат путешествовать в приватных спальных купе, рассчитанных на одного или двух пассажиров.

При этом в компании обещают, что билеты на такие поезда не будут дороже стоимости перелета, пишет Euronews Travel.

Первые рейсы хотят запустить уже в 2027 году.

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"Спать, пока поезд везет вас по Европе, – отличная идея. Но сегодня людям приходится делить свои купе с незнакомцами, кровати тесные, и это часто дороже, чем авиаперелеты. Мы хотим изменить это и сделать ночные поезда неотъемлемой частью европейских путешествий", – заявил соучредитель Nox Тибо Констант.

Сам Констант, за путешествиями которого следят около полумиллиона подписчиков в социальных сетях, совершил более 400 ночных поездок на поездах по всему миру. Он говорит, что этот опыт оказал решающее влияние на дизайн новых спальных вагонов.

Отмечается, что в таких поездах будет три категории номеров:

односпальный лофт для одного пассажира с верхней кроватью, сиденьем и столом;

двухместный лофт с двуспальной верхней кроватью, двумя сиденьями и столом;

двухместный номер с двумя кроватями, нижняя из которых трансформируется в сиденье.

Во всех трех категориях купе будут двухметровые кровати и достаточно места, чтобы встать и положить багаж. В некоторых купе также будут окна с панорамным видом.

Соучредитель компании Янек Смолла добавляет, что дизайн купе позволяет им размещать в поездах больше людей, чем традиционные операторы.

"Это, в сочетании со строгим фокусом на стандартизацию и эксплуатационное совершенство, позволит нам предлагать доступные тарифы на более чем 35 европейских маршрутах", – пояснил он.

В целом в Nox хотят предложить ночные железнодорожные сообщения между 100 европейскими городами к 2035 году. К ним относятся Париж, Барселона, Амстердам, Копенгаген, Варшава, Будапешт и Рим.

Компания хочет, чтобы сеть стала жизнеспособной альтернативой ближнемагистральным рейсам, заявляя, что ее цель – "предлагать цены на билеты такие же низкие, как на авиабилеты".

Заинтересованные путешественники уже могут изучить запланированные расписания и цены на веб-сайте Nox. Одноместные номера будут стоить от 79 евро, а двухместные – от 149 евро. На борту будет организовано питание и напитки, а также места для велосипедов и инвалидных колясок.

Путешественники уже могут присоединиться к бесплатному клубу Early Bird, чтобы быть в курсе событий, получать скидки и ранний доступ к бронированию.

Междунарожные поезда в Европе

Как сообщал УНИАН, железнодорожный оператор Eurostar анонсировал запуск новых рейсов из Лондона (Великобритания) во Франкфурт-на-Майне (Германия) и Женеву (Швейцария). Однако воплотить эти планы в реальность удастся только через несколько лет.

Кроме того, с декабря 2026 года в Германию планируется запустить итальянские высокоскоростные поезда Frecciarossa. Сначала они будут следовать из немецкого Мюнхена в итальянские Милан и Рим через австрийский Инсбрук. Со временем сообщение постепенно расширится на Берлин и Неаполь.

При этом в немецкой Deutsche Bahn анонсировали запуск единой системы продаж международных билетов в Европе уже осенью этого года. Первыми к ней подключатся железные дороги Германии, Австрии и Швейцарии.

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