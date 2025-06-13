Кроме того Еврокомиссия планирует ввести налог на вейпы.

Европейская комиссия рассматривает возможность значительного повышения налогов на сигареты и табак для самокруток, а также введение налогов на вейпы. Как пишет Politico, повышение может составить 258% на табак для самокруток и 139% на сигареты.

В документе Еврокомиссия излагает три разных сценария, но отдает предпочтение самому большому увеличению налогов, которое принесет дополнительные налоговые поступления в размере 15,1 млрд евро.

В случае внедрения закона налог на сигареты вырастет с 90 евро за 1000 штук до 215 евро, тогда как налог на самокрутки вырастет с 60 евро за килограмм до 215 евро. Налог на сигары вырастет на 1092 процента с 12 евро за килограмм до 143 евро.

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Электронные сигареты с содержанием никотина более 15 миллиграммов на миллилитр будут облагаться налогом в размере 0,36 евро за миллилитр жидкости, а те, что не превышают этого порога, - в размере 0,12 евро.

В документе говорится, что более высокие налоги и цены на табак "были доказаны как единственная эффективная мера для сокращения общего потребления табака", но добавляется, что действующие минимальные ставки налога потеряли свою эффективность в сокращении потребления табака. Также отмечается, что около 40% уменьшения курения в ЕС за последнее десятилетие было достигнуто за счет налогообложения.

Цены на сигареты в Украине

В марте 2025 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о повышении акцизного налога на табачные изделия. По некоторым подсчетам, цены на пачку сигарет после роста акцизов могли сразу подскочить на 40 гривен.

В Инфляционном отчете Национального банка Украины за апрель 2025 года отмечается, что цены на сигареты будут расти быстрее. Существенное повышение акциза предусмотрено только в 2025 году, тогда как в 2026-2028 годах он будет расти умеренно.

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