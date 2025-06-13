Сокращение поставок газа из Израиля подтолкнуло биржевые цены на "голубое топливо" к новым вершинам.

На фоне ударов по Ирану Израиль остановил добычу на своем крупнейшем месторождении природного газа "Левиафан". Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление Министерства энергетики Израиля.

Энергетическое ведомство Израиля приказало временно остановить добычу "голубого топлива на морском месторождении "Левиафан", которое эксплуатируется компанией Chevron Corp. Отмечается, что решение было принято из соображений безопасности после удара Израиля по Ирану и возможного ответа со стороны Тегерана.

Это уже не первое месторождение, которое было закрыто по требованию властей. Ранее компания Energean Plc также приостановила добычу на месторождении Karish. Оба месторождения обеспечивают внутренний спрос и позволяют экспортировать газ в соседние страны, в частности Египет и Иорданию.

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В то же время другое газовое месторождение - Tamar, которое принадлежит Chevron продолжает работать, по информации Минэнерго Израиля.

Сокращение поставок газа может негативно сказаться на регионе, особенно на Египте, где из-за летней жары спрос на энергию растет. Каиру из-за этого, возможно, придется досрочно увеличить закупку сжиженного газа, что будет подталкивать стоимость газовых контрактов вверх.

Цены на газ уже отреагировали на решение властей Израиля и удары по Ирану, подскочив на 6,6% на торговой сессии в пятницу.

Удар Израиля по Ирану

Как сообщал УНИАН, Израиль использовал тактику украинской "Паутины" во время удара по целям в Иране. По данным местных СМИ, ЦАХАЛ создал на территории Ирана секретную базу ударных дронов, с которой и была нанесена атака. Под удар попали военные и ядерные объекты.

Из-за израильского удара, цены на нефть взлетели до максимумов 2022 года.

Затронула эскалация между Израилем и Ираном и газовые контракты. Эксперты считают, что стоимость "голубого топлива" в ЕС потенциально может подскочить почти до 1000 долларов за 1000 кубометров.

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