Также не будут предоставляться консульские услуги.

Государство Израиль прекратит работу дипломатических учреждений во всем мире. Об этом сказано на сайте Посольства Государства Израиль в Украине.

"Учитывая последние события, израильские миссии во всем мире будут закрыты, и консульские услуги не будут предоставляться", - говорится в сообщении.

Также израильтянам, находящимся за рубежом, рекомендуется не показывать еврейские или израильские символы в публичных местах, воздерживаться от публикаций в социальных сетях о месте нахождения или о планах путешествий, избегать посещения больших собраний или событий, связанных с израильскими или еврейскими сообществами, взаимодействовать с местными органами безопасности и сразу следовать их инструкциям в случае появления враждебной активности, а также проявлять особую бдительность в общественных местах.

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Израиль атаковал Иран

Как сообщал УНИАН, минувшей ночью Армия обороны Израиля нанесла удары по различным ядерным и военным объектам на территории Ирана. От атаки погибло много военных руководителей Ирана высокого ранга.

Иран пообещал сокрушительный ответ за эту атаку Израиля.

МИД Украины рекомендовало гражданам Украины воздержаться от поездок в Государство Израиль, Исламскую Республику Иран, Иорданское Хашимитское Королевство, Республику Ирак, Ливанскую Республику и Сирийскую Арабскую Республику до стабилизации ситуации.

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