В списке есть апрель.

Лето 2025 года станет по-настоящему особенным для людей, родившихся в три определенных месяца. Они почувствует поддержку от Вселенной. Для них этот сезон станет настоящим поворотным моментом - временем личного возрождения, внутреннего роста, карьерных прорывов, романтики и вдохновляющих событий, пишет журнал Parade.

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Апрель

Для тех, кто родился в апреле, это лето обещает стать периодом освобождения и наполненности. Вам важно переключиться с серьезных задач на то, что приносит истинное удовольствие. Отпустите привычку все контролировать, сейчас время легкости и вдохновения. Даже короткий отдых или возможность чаще бывать на солнце напомнят вам, как ценно жить в моменте.

Июль

Рожденные в июле будут блистать этим летом. Это отличная пора для того, чтобы проявить себя, сменить стиль, раскрыть харизму и позволить себе больше свободы в самовыражении. Мир хочет видеть вас такими, какие вы есть, и Вселенная дает вам полное право сиять. Изменения во внешности, забота о теле и настроении усилят чувство уверенности. Пришло время порадовать себя и вдохновить других своим примером.

Октябрь

Для октябрьских натур это лето станет поводом довериться внутреннему голосу. Слушая сигналы тела и интуиции, вы откроете для себя новые горизонты восприятия жизни. Пришло время не откладывать себя "на потом", а поставить собственные желания и потребности в приоритет. Этот сезон поможет вам обрести больше уверенности и душевной гармонии, а также наполнить свою реальность яркими впечатлениями и настоящей близостью.

Напомним, ранее стало известно, что лето 2025 будет судьбоносным для этих двух знаков Зодиака.

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