Православный праздник сегодня в народе прозвали Елисей-гречкосей, а сам день считается непростым.

14 июня православные верующие по новоюлианскому календарю чтят пророка Елисея, который умел творить чудеса. С этим днем связано немало обрядов, запретов и примет - о них, а также что за праздник сегодня церковный отмечают по старому стилю, рассказываем в материале.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новоюлианскому календарю

Пророк Елисей жил в X-IX веках до Рождества Христова и отличался особой духовной силой еще с рождения. Предание гласит, что в момент его рождения языческий идол вскрикнул - тогда это посчитали знаком.

Когда Елисей вырос, он стал учеником святого пророка Илии, а позже стал пророчествовать и сам. Святой обладал даром чудотворения - он исцелял больных и даже воскрешал мертвых, предсказывал будущее, а могущественным правителям не боялся говорить правду.

Видео дня

После смерти мощи пророка хотели сжечь по приказу императора Юлиана Отступника, но они сохранились. Часть их перенесли в Александрию.

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Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю - 14 июня почитают мучеников Иустина Философа и других, а также преподобного Агапита Киево-Печерского, целителя Киевской Руси.

С какими просьбами обращаются к пророку, что можно и чего нельзя делать сегодня

День памяти пророка считается чудотворным. Святому молятся о здоровье детей и близких, просят защиты от несправедливости.

Считается, что святой Елисей может выполнить любое желание - главное, загадывать его с чистыми мыслями и сердцем и искренними молитвами.

По народным поверьям, если на Елисея крестить ребенка, то он будет счастлив. Также говорят, что если в этот день купить обновку, освятить ее в храме и носить три дня, то она станет оберегом. Надевать эту вещь следует лишь тогда, когда очень нужна поддержка и везение.

14 июня церковь порицает ругань и конфликты, не одобряет сплетни, клевету, лень, жадность, уныние.

Народные приметы запрещают лениться - это к болезням, ругаться и ссориться с родственниками и отказывать в милостыне - это притянет беды.

Нельзя употреблять алкоголь - в это время им можно отравиться, а также переедать.

Еще один из необычных запретов дня – сегодня нельзя срывать цветки лютика, примета сулит потерю работы или денег.

Приметы на 14 июня - что предвещает природа

По приметам дня судят о погоде и урожае:

дождь 14 июня - ненастье будет еще 7 недель;

лягушки громко квакают - к затяжным ливням;

плотные облака на небе в полдень - вечером жди дождя;

комаров много развелось - к обильному урожаю ягод, а если мошкара роится тучами - жди грибной осени.

Говорят также, что сны с 13 на 14 июня - вещие, они могут подсказать, как приумножить благосостояние.

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